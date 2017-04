Luis Fonsi toma revancha después de ‘burla’ de Adamari (FOTO)

Fue hace unos días cuando el cantante Luis Fonsi dio qué hablar en los últimos días luego que dijera en una entrevista que uno de los momentos más duros en su vida fue su divorcio. Sus declaraciones se conocieron en el programa donde trabaja su exesposa Adamari López y ella no pudo evitar sonreír al escuchar eso.

En plena transmisión del programa ‘Un nuevo día’ de Telemundo, la actriz dejó notar su incomodidad y los usuarios en redes sociales lo notaron.

Sin embargo justo anoche, previo a asistir a la premiación de los Billboards 2017, el cantante publicó una foto junto a su actual esposa, Águeda López, y le dedicó un tierno mensaje: “El último toque siempre lo da ella… Mi vida, mi soulmate, mi todo Águeda López”.

Muchos se preguntan si con esa foto el cantante pudo haber puesto fin a la polémica de los últimos días, dejando en claro que él y su esposa están más unidos que nunca.

Los comentarios de los seguidores de Adamari no se hicieron esperar y le reprocharon al boricua sus actitudes: “Como Adamari López ninguna otra! Que felicidad que ella ya tiene una hermosa familia y un esposo maravilloso y un verdadero hombre que te supera en mucho, tanto fisicamente como en ser humano! Enanito convenenciero espero que te dure mucho tu felicidad con tu mujer, y espero que no se te vaya a enfermar también porque hasta ahi llegaría tu lealtad!”, “Adamari es más bonita en todo sentido!”, “Ojalá a tu esposa no le dé lo que a Adamari y termines haciéndole lo mismo”.

El último toque siempre lo da ella… Mi vida, mi soulmate, mi todo ❤️ @aguedalopez21 Una publicación compartida de Luis Fonsi (@luisfonsi) el 27 de Abr de 2017 a la(s) 3:48 PDT