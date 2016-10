Lucía Méndez admite que se realizó cirugías

Lucía Méndez habló abiertamente de las cirugías que se ha realizado durante el transcurso de los años, y aunque afirma nunca las ha negado, considera que en la actualidad no recurriría a este tipo de procesos, pues asegura que gracias a la ayuda de una buena clínica dedicada a los tratamientos de belleza, las operaciones son cosa del pasado.

“No, yo no he dicho que nunca he optado por las cirugías, claro que me he hecho arreglos, pero no es verdad que me meto a cada rato en un quirófano, no es cierto, el verdadero secreto es está en esta clínica, me ven hace años”, dijo la actriz durante la inauguración de un Spa en la Ciudad de México.

Al respecto si se ha arrepentido de alguna cirugía, enfatizó: “no, jamás me he arrepentido de ninguna. Bueno sí, en la nariz de alguna forma me la operaron mal o me la operaron bien ahí si me arrepentí, porque había riesgos, pero de alguna manera creo hoy por hoy no necesitas cirujano, necesitas una buena clínica, un buen dermatólogo, un buen nutriólogo, llevar una disciplina de ejercicio porque la gente es muy floja, no va al gimnasio”

“Yo creo que hay que recurrir al bisturí para ponerse senos, ponerse pompas, pero en realidad la cara no, la cara ya saben perfectamente que un dermatólogo es la base”, agregó la cantante.

Por ahora, La Méndez descarta volver a entrar a un quirófano para realizarse alguna cirugía estética, pues con los cuidados que tiene por ahora dice no necesitar ayuda de esas técnicas para lucir radiante.