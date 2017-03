Luchan para evitar el cierre de su escuela

‘Por favor no cierren nuestra escuela’ fue el llamado de un grupo de padres hispanos que temen el cierre de la primaria Benteen Elementary School, en donde aseguran que han encontrado más que una escuela, una familia.

“Esta área es segura. Y mucha gente puede caminar. Y al contrario donde nos quieren mandar muchos padres de aquí son hispanos y no tienen licencia y van a arriesgar más yendo a esa área. Quieren mandarnos a una escuela donde no tienen experiencia con el grupo hispano”, sostuvo Monique Torres, madre de dos estudiantes de la primaria.

Benteen Elementary es parte de un grupo de escuelas ubicadas al sureste de Atlanta que el distrito escolar de Atlanta Public Schools (APS) ha decidido cerrar y reubicar sus estudiantes en escuelas cercanas. La razón para los cierres, de acuerdo con APS, es que escuelas como Benteen tienen muy pocos estudiantes y los edificios están medio vacíos.

De votar por un cierre, los estudiantes de esta primaria serían enviados a la escuela DH Stanton donde menos de un por ciento de los estudiantes es hispano.

Pero la posibilidad del cierre de Benteen, que estará en manos de la Junta Escolar de APS que votará el 6 de marzo, ha movilizado a una comunidad entera de padres, maestros, estudiantes y vecinos que han pedido que dejen el plantel en función.

“Soy madre de un niño que está en tercero y me siento consternada porque no quisiera que cerraran la escuela”, sostuvo Nelly Vanegas. “En donde nos quieren mandar el área no es muy buena”, agregó la madre.

Frente a la junta escolar y la superintendente Meria Carstarphen, pasaron a presentar sus argumentos padres, maestros y miembros de la comunidad.

Algunos como Vanessa Sánchez, presidenta de la asociación de padres de la escuela (PTA), lloraron, mientras rogaban que mantengan la escuela abierta.

Entre las razones que presentaron dijeron que los niños han progresado, que los maestros los tratan como familia, que pueden llegar a la escuela caminando, que es un lugar seguro y otros que temen que el lote al quedarse vacío pueda ser un espacio para delincuentes.

“No queremos que manden a los niños de un lugar donde se sienten en casa a una escuela donde va a ser más grande y van a tener más niños en las clases. Aquí los maestros conocen a los niños por nombre aunque no sean sus estudiantes”, dijo Torres.

En esta escuela el 35 por ciento del estudiantado es hispano y la superintendente expresó que comprende que hay muchos padres latinos temerosos de los que los nuevos cambios pueden suponer para ellos y sus familias.

“La actitud sobre inmigración desde Washington DC no es amistosa con la diversidad y ciertamente no es amistosa hacia nuestra comunidad hispana. Hay familias muy vulnerables en nuestra comunidad en este momento y ellos han creado una red donde se sienten seguros”, dijo Carstarphen sobre las familias hispanas de Benteen.

“Yo vi esta situación en Texas, pero nada se compara con lo que estoy viendo en Atlanta en este momento”, agregó la superintendente.

Mientras se esperan los resultados los padres hispanos de Benteen Elementary temen que los niños pierdan los servicios para los estudiantes que no dominan el inglés, lo que la superintendente dijo que no ocurriría.

“Seguiríamos ofreciendo servicios de ESOL (inglés para hablantes de otros idiomas), y como dije, ellos tienen un acuerdo con Emory para servir a los padres que no hablan inglés como primera lengua y se espera que este programa continúe y ofreceríamos español todos los días en DH Stanton”, aseguró a MundoHispánico, Carstarphen.