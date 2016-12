Llega la nueva colección de Selena para MAC

A partir de este 28 de diciembre, la línea de maquillajes de Selena para MAC se vende a través de maccosmetics.com en Estados Unidos y Canadá, pero al día siguiente ya estará disponible en belk.com, bloomingdales.com, dillards.com, macys.com, nordstrom. Com, saksfifthavenue.com y thebay.com, según informó el sitio de noticias Hollywood Reporter.

La gama de maquillaje también estará disponible en las tiendas MAC Cosmetics en Estados Unidos y Canadá, así como en los respectivos almacenes, a partir de este jueves. Los clientes están limitados a dos unidades del mismo producto en el sitio web de MAC Cosmetics y un máximo de tres unidades por producto en las tiendas MAC.

Y es que cuando MAC Cosmetics lanzó por primera vez su colección Selena, inspirada en la cantante que fue asesinada por una de sus fans en 1995, la línea de belleza fue recibida con mucha fanfarria. Se vendió inmediatamente, y algunas personas incluso trataron de volver a vender los productos por más de 3,000 dólares en eBay.

La colección se compone de un lipgloss ($17 cada uno); lápices labiales ($18); sombras de ojos ($18); rímel ($18); delineador de ojos líquido ($21); polvo dúo blush ($29); y oil purpose brush ($35).

We’re thrilled to announce the @MACcosmetics x Selena collection will be restocked in-store & online on 12/29. Don’t miss it! #MacSelena pic.twitter.com/xK3tMrjNXu

— Bloomingdale’s (@Bloomingdales) 19 de diciembre de 2016