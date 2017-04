Llaman fea y ridícula a Francisca y ella les da ‘bofetada con guante blanco’ (FOTOS)

A Francisca Lachapel le han dicho de todo: ridícula, fea, pesada… sin embargo la mejor arma para la dominicana son sus éxitos. Y es que la conductora de Despierta América de Univisión, desata pasiones en redes sociales, pues mientras cientos de personas halagan su trabajo, hay otros que simplemente no pueden verla.

Precisamente Francisca compartió sus vacaciones en Italia y eso desató un sin fin de críticas. En una de las imágenes que mostró, aparece a bordo de un avión en primera clase, algo que notaron de inmediato sus fans: “Francisca pero qué clase de avión es ese??? O te enviaron en jet privado?? Estás en clase super ejecutiva. qué rico, para los envidiosos. Jijijii. qué goces por allá”, le dijeron.

Después apareció descansando en un hotel y en esa imagen escribió: “Como diría mi amiga @melamelazaoficial …..”quien lo diría, ute sabi verda”.

En una siguiente imagen la bella dominicana dejó en mensaje a sus fans, donde los invitó a nunca dejar de soñar: “Pide con fé, y no olvides que por tu esfuerzo lograras tus sueños y Dios te dará más de lo que pides…”.

Pero sin duda el video que más molestia causó a sus detractores fue uno en el que aparece caracterizada como su personaje de ‘Mela la Melaza’ y donde presume que en Roma fue reconocida por unos hispanos: “a #MelaLaMelaza la reconocen ¡hasta en las calles de Roma! Miren como la saludan dos televidentes de #DespiertaAmerica”.

Definitivamente eso no le cayó nada bien a sus “hackers” pues aprovecharon para atacarla: “Estaba tan a gusto mirando el Facebook hasta que apareció esta vieja tan más ridícula me cae muy mal. ..tiene la sangre muy pesada no la conozco pero nomas de verla me repugna neta”, “Já,já, la gente la mira y se preguntan…De dónde salió esta loca?”, “Le pagaron a algunos extraños Univisión, de lo contrario pues nadie la conoce a esa apestosa”, “Es el desperdicio de Univisión esa piojosa y apestosa”, “Omg…la gente estaba asustada… Lo que tiene que hacer para comer”.

Sin embargo así como recibió ataques, también cientos de personas la defendieron: “Cuidado! No se traguen la envidia se pueden envenenar, como dice un bachatero en mi país República Dominicana, “ay que envidia” Francisca Lachapel orgullo Dominicano!”, “Cuántas personas mal intencionada, sino le gusta no la miren, pero no critiquen ni envidie el triunfo de los demás y mas si es una persona trabajadora , luchadora. Por Dios”, le dijeron.

Como si no fuera suficiente, y para “desgracia” de sus hackers, la ganadora de Nuestra Belleza Latina, presumió su portada en la revista People en Español, donde forma parte de los 50 más bellos. Sin duda la dominicana le da “bofetada con guante blanco” a los que la odian.