Líderes de la Iglesia católica en Texas abogan por un fin a la pena de muerte

Los obispos de la Iglesia católica romana de Texas hicieron pública una carta el lunes 10 en la que llamaban a poner fin a la pena de muerte, diciendo que la práctica lastima a la sociedad, es un desperdicio de recursos y castiga de forma desproporcionada a los grupos minoritarios, a los pobres y a quienes padecen de enfermedades mentales.

También existe evidencia de que personas inocentes han sido “asesinadas por el gobierno en nuestra representación”, según el comunicado publicado por la Texas Catholic Conference of Bishops (conferencia de obispos católicos de Texas), y agregó que la pena capital sólo alimenta ” la falsa creencia de que la violencia es el único remedio para la violencia”.

Hasta julio del presente año, al menos 2,905 internos aguardaban su ejecución en diferentes prisiones del país. Texas ocupaba el tercer puesto con 254 reos, sólo por detrás de Florida, con 396, y California, con 741, según la organización Death Penalty Information Center (DPIC).

“La pena de muerte influencia negativamente la formación moral de nuestros niños y nuestra cultura, y falla ya que no da cabida a la misericordia y a la redención”, escribieron los obispos. “En nuestro país y en el estado de Texas, la pena de muerte no sólo no es consecuente con el bien común, sino que de hecho le hace un gran daño”.

El comunicado, que no sienta ningún nuevo precedente respecto a las enseñanzas católicas, fue publicado durante el Día Mundial contra la Pena de Muerte, y sirve para que los obispos se dirijan a los católicos del estado durante el Mes del Respeto a la Vida, que se conmemora en octubre.

“Nuestro llamado para abolir la pena de muerte no es un llamado para negar la justicia”, explicaron los obispos en el comunicado. “Al contrario, es un llamado a toda la comunidad para que reconozca que la pena de muerte no lleva justicia ni alivio a los inconsolables”.

Ellos también trabajarán durante la sesión legislativa de 2017, la cual comienza en enero, para reformar las leyes estatales de la pena de muerte, dijo Jennifer Carr Allmon, directora ejecutiva de la conferencia.