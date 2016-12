Líder sindical afirma que Trump infló cifra de empleos salvados en Carrier

El dirigente sindical al que fustigó Donald Trump en un tuit se mantuvo firme en su posición y aseguró el jueves que el presidente electo dio falsas esperanzas a centenares de trabajadores al inflar el número de empleos salvados en la fábrica Carrier Corp. en Indianápolis.

El presidente del Local 1999 del gremio United Steelworkers, Chuck Jones, dedicó gran parte a dar entrevistas por televisión después de que Trump lo señalara por su nombre ante miles de trabajadores en la fábrica de Carrier y otras 11 plantas de la firma.

Trump afirmó en un tuit que Jones “ha hecho un trabajo terrible a la hora de representar a los trabajadores”. Este comentario del magnate siguió al que hizo Jones esta semana de que Trump había mentido a los trabajadores y montado la semana pasada un “espectáculo diseñado para engañar” en la fábrica Carrier al anotarse el crédito de salvar 1,100 puestos de trabajo que serían trasladados a México.

Jones describió la reacción de Trump como “divertida” y señaló que él como dirigente sindical no se retractaría “ni un ápice”.

“Hay que reconocerle, muestra cierta valentía”, declaró Jones a The Associated Press. “¿Que si yo estoy molesto, preocupado, temeroso o algo? No. ¿Que si me perturba? Tampoco”.

Trump defendió el acuerdo que él y el vicepresidente electo Mike Pence —gobernador de Indiana— celebraron durante la visita del 1 de diciembre a la fábrica de Carrier en Indianápolis. Trump declaró después que se trataba solo de la primera de muchas victorias empresariales que vendrán.

Jones dijo que la cifra de empleos salvados en Carrier es de unos 800, mientras que 550 se perderán cuando sean trasladados a México.

El dirigente sindical dijo que estuvo sentado en la tercera fila de la multitud cuando Trump anunció el acuerdo la semana pasada y que le “molestó” que mencionara 1,100 empleos, que incluían unos 250 puestos en la sede y personal de ingeniería que la compañía había dicho siempre que permanecerían en Indianápolis.

Jones dijo que esa afirmación dio una falsa expectativa a los empleados, aun cuando “estoy muy agradecido, y lo he dicho numerosas ocasiones, de que él interviniera y salvara el sustento de 800 personas”.

Autoridades de Indiana dijeron el 1 de diciembre que el acuerdo implicaba “preservar 1,069 empleos con altos sueldos” porque Carrier mantendría la manufactura de calderas en la planta y recibiría incentivos fiscales por 7 millones de dólares en poco más de 10 años.

La AP informó entonces que la cifra cubría unos 800 empleos de trabajadores sindicalizados y de supervisores que serían trasladados a México.

Pence ha insistido en la alta cifra y afirmó el domingo al programa This Week, de la cadena ABC, que “esta fue una gran noticia para más de 1,000 familias en Indiana que iban a ver esos empleos cruzar el sur de la frontera”.

En un segundo tuit emitido el miércoles en la noche, Trump señaló: “Si el Local 1999 de United Steelworkeers hubiera servido, habrían mantenido esos empleos en Indiana”.