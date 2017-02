Líder de la mayoria republicana del Congreso de Florida demandará a la lotería estatal

Richard Corcoran, el líder de la mayoría republicana en el congreso estatal de Florida ha solicitado en el pasado los estados financieros de escuelas, universidades y de varios concejos de turismo y desarrollo económico para auditarlos.

Su último objetivo es una demanda en contra de la Lotería de Florida por haber firmado un contrato de largo plazo por juegos en línea, que incluyen una aplicación móvil, lo cual tuvo un costo total de 700 millones de dólares.

