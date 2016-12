Liberan a rehenes durante secuestro en banco de Jacksonville, FL

Las autoridades en Jacksonville, Florida, informaron de la liberación de 11 rehenes luego de que esta mañana se produjera un secuestro en un banco de esta ciudad.

La policía informó que un escuadrón SWAT rompió la puerta del banco Community First Credit Union, en la Edgewater Avenue, y se adentró en el lugar para lograr el rescate de los secuestrados.

Los oficiales presentes en el lugar dijeron que el presunto ladrón se rindió. No se tiene certeza del estado de salud del hombre ni de los secuestrados, informó WFTV.

El robo fue reportado a las autoridades cerca de las 9:00 de la mañana, hora local.

Community First Credit Union – Nobody was shot. Reports of people shot are inaccurate and untrue. #JAX #Jacksonville

— Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) December 1, 2016