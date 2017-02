Legislatura de Florida presenta propuestas para prohibir ciudades ‘santuario’

La Legislatura de Florida presentó dos proyectos de ley para prohibir las políticas de ‘santuario’, que se alinean con las órdenes del presidente Donald Trump, que amenazó con recortes federales a aquellas jurisdicciones que protejan a los indocumentados.

El activista migratorio de Florida, Elbert García, aseguró hoy a Efe que “Trump está dando fuerza a los sentimientos anti-inmigrantes a nivel estatal” y que se prevé una “fuerte lucha” de los grupos de derechos civiles cuando comiencen las sesiones, el próximo 7 de marzo.

Ambas cámaras del legislativo, de mayoría republicana, presentaron esta semana sendas iniciativas que prohíben a las ciudades, condados y al estado restringir “información sobre el estatus migratorio de una persona” y multan a aquellas que incumplan.

Proud to announce SB786 today! Thanks for co-sponsoring Senator @gregsteube & @TravisJHutson! pic.twitter.com/xobQbhJSIL

— Aaron Bean (@AaronPBean) February 8, 2017