Legisladores republicanos podrían avalar leyes contra ‘ciudades santuario’ en Texas

Las propuestas de ley conocidas como SB4, en el Senado estatal, y la HB 889, en la Cámara de Representantes, presentadas por los legisladores republicanos de Texas, buscan sancionar a las llamadas “ciudades santuario”, o gobiernos locales que se rehúsen a colaborar con las autoridades federales de inmigración.

Ambas propuestas son discutidas actualmente en ambas cámaras del Congreso Estatal de Texas y, de ser aprobadas, podrían llevar a la reducción de fondos estatales para los gobiernos municipales que “protejan” a los inmigrantes indocumentados, informó el portal de noticias de Univision.

Yes. I'm going to sign a law that bans sanctuary cities. Also I've already issued an order cutting funding to sanctuary cities. #txlege https://t.co/uYXa2QFrvE

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) November 28, 2016