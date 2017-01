Legisladores republicanos apuntan de nuevo a derogar el ‘Texas Dream Act’

Desde el martes 10 de enero, la legislatura estatal de Texas tuvo como primeros puntos de agenda dos proyectos de ley que allanarían el camino para abolir el denominado Dream Act en Texas, que permite que los estudiantes indocumentados paguen matrícula como residentes del estado en las universidades públicas, algo que les ahorra miles de dólares al año.

Según explica el sitio de noticias Telemundo Houston, el primer proyecto fue presentado por el representante estatal Jonathan Stickland, el cual busca que los hijos de familias inmigrantes indocumentadas no sean elegibles para matrículas de bajo.

Ending in-state college tuition (& all other benefits) for illegals should be a top priority for all "conservative" legislators. #txlege

— Jonathan Stickland (@RepStickland) January 3, 2017