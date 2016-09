Prometen derogar ley discriminatoria si Charlotte anula ordenanza pro LGTB

La posibilidad de que se anule la polémica ley HB2 de Carolina del Norte, la cual es considerada discriminatoria porque restringe los derechos de la comunidad LGTB, se mantiene estancada en el medio de dos frentes políticos, el de los legisladores estatales y las autoridades municipales de Charlotte.

Ante un pedido realizado el viernes por la Asociación de Restaurantes y Alojamientos de Carolina del Norte, los líderes de la Asamblea General del estado –dominada por los republicanos- anunciaron este domingo estar dispuestos a llamar a una sesión especial para derogar la ley HB2, siempre y cuando el Concejo Municipal de Charlotte anule su ordenanza #7056 que extendió las protecciones contra la discriminación para la comunidad LGTB.

La alcaldesa de Charlotte, la demócrata Jennifer Roberts, respondió el lunes mediante una declaración escrita que el Concejo Municipal no está listo para añadir el asunto a la agenda de su reunión programada para hoy, pero instó a los líderes estatales a tomar acción sobre la ley HB2 lo antes posible.

“No estamos preparados para añadir este tema a nuestra agenda de esta tarde, sin embargo, pedimos al estado que tome acción lo antes posible y animamos a que continúe dialogando ampliamente con la comunidad”, declaró Roberts.

La ley HB2 fue aprobada en tiempo récord en marzo de este año por la mayoría republicana de la Asamblea General poco antes de que entrara en vigor la ordenanza municipal 7056 de Charlotte que ampliaba las protecciones para la comunidad LGTB y permitía que las personas transgénero utilicen el baño acorde con su identidad sexual en edificios y establecimientos públicos de la ciudad.

La ley estatal retiró varias protecciones contra la discriminación por preferencia sexual y estableció que en los edificios gubernamentales, colegios y universidades estatales las personas sólo debían usar el baño correspondiente al sexo que aparece en sus certificados de nacimiento.

A raíz de la aprobación de la ley, varios eventos deportivos importantes que debían realizarse en Charlotte y otras ciudades de Carolina del Norte, cambiaron de sede, mientras que diversos artistas cancelaron sus presentaciones en el estado, en protesta por la controvertida legislación.

Grupos de defensa de los derechos civiles presentaron demandas contra la ley HB2, acusando al gobernador Pat McCrory y a los líderes de la Legislatura de haber violado la constitución del país al promulgar la legislación.

Pero el último domingo, en una declaración conjunta, el líder del Senado, Phil Berger, y el presidente de la Cámara de Representantes, Tim Moore, dijeron estar dispuestos a llamar a una sesión especial para derogar la ley si es que el gobierno de Charlotte anula la ordenanza 7056.

“Si el Concejo Municipal de Charlotte no hubiera pasado no hubiera pasado esa ordenanza en primer lugar, la Asamblea General de Carolina del Norte no habría sido llamada a una sesión especial para pasar la ley HB2”, declararon Berger y Moore.

“En consecuencia, aunque nuestros respectivos caucus no se han reunido ni han tomado una posición oficial, creemos que si el Concejo Municipal de la ciudad de Charlotte rescinde su ordenanza, habrá apoyo de nuestros caucus pare regresar al estado a donde estaba antes de la ley HB2”, añadieron.

La declaración de los líderes de la Legislatura se dio luego que la Asociación de Restaurantes y Alojamientos de Carolina de Norte informara el viernes que el gobernador McCrory le aseguró que si el concejo municipal derogaba su ordenanza, él iba a llamar a una sesión especial de la Legislatura para derogar la ley HB2.

La alcaldesa de Charlotte recordó que el estado puede anular la ley sin necesidad de ninguna acción de parte de las autoridades de la ciudad.

“Apreciamos que el estado quiera encontrar una solución a los retos que estamos enfrentando y aplaudimos que el gobernador reconozca que el estado debería revocar la ley HB2, lo cual el estado puede hacer en cualquier momento sin ninguna acción de la ciudad de Charlotte”, dijo Roberts en su declaración escrita.