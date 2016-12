Legisladores de Texas buscan eliminar impuestos a productos higiénicos femeninos

Legisladores estatales en Texas presentaron una iniciativa para eliminar el impuesto sobre las ventas de productos higiénicos femeninos como tampones y toallas sanitarias.

De acuerdo con la información publicada en www.informate.com.mx, la senadora estatal demócrata Silvia García dijo: “Las mujeres necesitan de estos productos regularmente como parte de nuestra salud y bienestar” y basado en ello introdujo el proyecto de ley SB129 ante el senado estatal.

El objetivo es incluir productos de necesidad médica como la aspirina, crema antimicótica, equipo médico, anteojos, suplementos dietéticos y la mayoría de los medicamentos en el Código de Impuestos.

Texas cobra el 6.25 por ciento de impuesto en todas las ventas minoristas y los condados y ciudades pueden cobrar un dos por ciento adicional.

Why should the state of TX treat tampons as a luxury item? It’s simple. We shouldn’t. That’s why I introduced SB 129 https://t.co/KnjiHhawcO

— Sylvia R. Garcia (@SenatorSylvia) 5 de diciembre de 2016