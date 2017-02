Legisladores de Florida quieren eliminar programa de refugiados

Varios legisladores del estado de Florida han presentado la propuesta HB 427 la cual busca que se retire el programa de reasentamiento de refugiados.

El argumento de estos políticos es que señalan al gobierno federal de no colaborar con efectividad con las autoridades policiales locales en su programa de refugiados.

No obstante, el retiro de Florida de este programa, no detendría el flujo de refugiados, según explica un artículo publicado en el diario El Nuevo Herald, ya que los funcionarios estatales coordinarán un programa federal que costaría 250 millones de dólares para el cual buscarían alianzas con organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro.

David Santiago, representante republicano de Deltona es el ponente de dicha legislación, aduciendo que los ciudadanos de Florida quedaban expuestos y desprotegidos debido a que las agencias policiales del estado no reciben suficiente información sobre los refugiados.

Estas personas enfrentan además un largo proceso de verificación que puede tomar años, pero que es llevado a cabo por la Organización de Naciones Unidas junto a varias agencias federales y no por las fuerzas policiales estatales.

La idea de Santiago es lograr que el gobierno federal entienda que este programa debe ser tratado como una asociación mutua. “Deben entender que tenemos que ser verdaderos socios”, dijo Santiago.

Pese a los temores de que algún terrorista se logre filtrar en el estado por medio del programa, los agentes del Departamento de Policía de Florida aseguran que no han detectado que alguno de esos refugiados haya cometido un acto de terrorismo en el estado y en otros estados existen pocos casos documentados.

Los demócratas por su parte creen que el proyecto de Santiago tiene una motivación política ya que surge en el momento en el que el tema controvertido a nivel nacional.