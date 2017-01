Legisladora de Texas acusada de 13 cargos de corrupción

La legisladora demócrata de Texas Dawnna Dukes fue acusada de varios cargos de corrupción y puesta en prisión.

Un jurado investigador acusó a Dukes de 13 delitos de corrupción y dos delitos menores, informó el Austin American-Statesman.

En una declaración ofrecida antes de ingresar a la corte de Blackwell-Thurman, Dukes dijo que se declarará inocente de todos los cargos y continuará con su trabajo en el Congreso de Texas.

Dukes enfrenta 13 cargos por delitos relacionados con la manipulación de archivos públicos y dos cargos por delitos menores de abuso de poder.

1.18.16On Grand Jury Indictments:Of course, I am disappointed but I expected that if I was sworn into office in… https://t.co/qFVMfi2tSv

— Rep. Dawnna Dukes (@DawnnaDukes) January 18, 2017