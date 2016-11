Le imponen cargos a conductor de autobús accidentado en Chattanooga

Al menos cinco estudiantes murieron en el accidente de autobús escolar que ocurrió en Chattanooga, Tennessee durante el día de ayer. Así lo reportaron las autoridades, quienes además ofrecieron imágenes que muestran el autobús destrozado por un árbol.

Las autoridades indicaron que varias de las víctimas tuvieron que ser rescatadas del autobús después de que se estrelló, justo antes de las 3:30p.m. No hubo otros autos involucrados.

Last patient just extricated from bus by #ChattFire here at school bus crash on Talley Rd. EMS is transporting. pic.twitter.com/0GhrSSy0Wc

— Chattanooga FireDept (@ChattFireDept) 21 de noviembre de 2016