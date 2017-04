Latinos arrestados por robar en lugares exclusivos en Manhattan

Cuatro hombres de nacionalidad chilena fueron arrestados por ser sospechosos de cometer varios robos de billeteras en exclusivos bares y restaurantes de Manhattan, en la ciudad de Nueva York.

Hugo Romero Vásquez, de 34 años de edad, Ricardo Márquez, 37, Carlos Marcelo Rivera Morales, 31 y Felipe Andrés Romero Vásquez, de 30 años; son acusados del robo de tarjetas de crédito de 14 personas y hacer compras por más de $70,000 en tiendas Apple y Best Buy, según informaron las autoridades.

La policía dijo que la banda cometió los robos entre agosto del 2016 y marzo de 2017 en zonas como Battery Park City, Financial District, TribeCa, SoHo, Chelsea y Midtown.

Los hombres eran conocidos por vestir de forma elegante, fumar cigarrillos y usar mucha colonia, las autoridades dijeron además que actuaban como profesionales, se sentaban de espalda a la víctima, se acercaban despacio y rápidamente sacaban la billetera del bolsillo, reportó DNAinfo.

Los sospechosos que fueron arrestados en el mall del World Trade Center, enfrentan 27 cargos por hurto y tienen una fianza de $50,000 cada uno.

Many were fooled over the weekend, but not my Anti-Crime Team.

They fooled this pick pocket crew!

27 ARRESTS! ???????????? pic.twitter.com/rk82lxgWBI

— NYPD 1st Precinct (@NYPD1Pct) 3 de abril de 2017