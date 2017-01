Latino recibe cadena perpetua por asesinato en San Antonio

El miércoles pasado, un jurado de San Antonio, Texas, encontró culpable de asesinato a David Alexander Zuñiga, de 18 años.

Según explica el medio My San Antonio, Zuñiga es señalado de dispararle a Jesse Lee Richards, un hombre que estaba sentado en una parada de autobús en East Side en 2015.

Este jueves, la corte sentenció a Zuñiga a una condena de prisión de por vida.

El martes, los jurados vieron un video en el que Zuñiga le dijo a la policía que el “disparó el arma” que mató a Richards.

San Antonio teen gets life in prison for killing Army veteran https://t.co/hJMAy96lwd

— mySA (@mySA) January 12, 2017