Latino acusado de asesinato asegura que fue en defensa propia

Hiram González Morales, aseguró en una audiencia del martes por el caso en el que se le acusa de asesinato, que su reacción fue en defensa propia, según el Palm Beach Post.

González Morales describió durante la audiencia el momento en el que luchó contra Crestony Colin, de 18 años de edad, señalado supuestamente como un distribuidor de droga a quien le disparó en defensa propia, informa el medio.

González y su abogado defensor esperaban disuadir a la juez Krista Marx para que calificara este caso de asesinato bajo la controversial ley de Florida “defender tu espacio”. Los fiscales, sin embargo, señalaron un problema con el testimonio de González, puntualiza el Palm Beach Post.

“Usted le indicó a los detectives, y cito ‘Si yo hubiera tenido una explicación, si me hubiera atacado, no puedo decir eso. ¿Sabe porqué no puedo decir eso? porque eso nunca sucedió’. ¿No puede ahora cambiar su declaración, palabra por palabra?”, dijo el asistente del fiscal Priscilla Prado.

“No lo cambio”, contestó González.

El incidente sucedió en febrero de 2014, y en ese entonces la declaración del acusado a los investigadores del Condado de Broward, quien vinculó a González con la muerte de Colin, de 18 años, residente de Palm Beach, luego de que sus restos fueran localizados carbonizados dentro de un vehículo rentado que fue incendiado en un área remota de Weston, destaca el medio.

Al ser confrontado con sus propias palabras, González dijo entonces que retiraba lo dicho, pero dijo que mintió a los detectives por temor a ir a prisión.

Sus explicaciones tuvieron poco impacto en la juez Marx, quien dijo el martes que era la primera vez que denegaba una petición de calificar un caso como “defender tu espacio”, sin siquiera permitir a los fiscales, presentar a los testigos para refutar los alegatos del acusado, señala el Palm Beach Post.