Latina arrestada por caso de secuestro y robo en hotel de Florida

Una mujer identificada como Jesse Nicole Rodriguez, de 30 años, fue arrestada por el secuestro, agresión y robo de un hombre en el condado de Broward, en el estado de Florida.

Según informa el sitio de noticias NBC Miami, el hombre fue abordado luego de concertar una cita con Rodriguez por medio del sitio para adultos Backpage.com

El encuentro estaba pactado para ocurrir en un hotel de la localidad de Tamarac, dijeron las autoridades en el reporte.

La detención de Rodríguez se produjo el domingo bajo los cargos de robo, agresión, uso ilegal de una tarjeta de crédito y posesión de cocaína, según consta en el reporte del la oficina del alguacil del condado de Broward.

"It's like torture"- Victim says fantasy turned into felonies after an awful online hookup. I'm LIVE @ 11 on @nbc6 with the details pic.twitter.com/VbItxx6INz

— Jamie Guirola (@jamieNBC6) January 24, 2017