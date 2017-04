Lanzamiento del Cygnus de Orbital ATK, cómo ver el video 360

NASA y United Launch Alliance (ULA) transmitieron en vivo el primer video en 360° del lanzamiento de un cohete, aprovechando el envío de carga a la Estación Espacial Internacional.

Mission success! ULA #AtlasV launches #OA7 for NASA & Orbital ATK under our first RapidLaunch service contract https://t.co/WV1gh1KSvt pic.twitter.com/RnovhVly5I — ULA (@ulalaunch) April 18, 2017

El lanzamiento se realizó desde la Estación de Cabo Cañaveral de la Fuerza Aérea. La emisión comenzó a las 11 am EDT.

El lanzamiento se puede ver en el canal de YouTube de la NASA. “Aunque la realidad virtual y la tecnología 360 han ido aumentando en popularidad, la tecnología 360 es una herramienta reciente”, dijo la NASA en un comunicado.

We are GO for LIVE 360! ULA & @OrbitalATK with @NASA, bring you #AtlasV #OA7 tomorrow at 11amET! https://t.co/HyNJM0wYI5 pic.twitter.com/MACcL7Eyv3

“Reconociendo las emocionantes posibilidades que nos trae esta nueva tecnología a los vuelos espaciales, NASA, ULA y ATK Orbital aprovecharon esta oportunidad para poner al público en la base del cohete durante el lanzamiento”.

La aeronave Cygnus de Orbital ATK llevará a la estación espacial 7,600 libras de implementos y materiales de investigación. Se lanzará desde el Atlas V Rocket de ULA, según reportó el periódico The Palm Beach Post.



NUEVO VIDEO

El sospechoso Steve Stehphens fue hallado muerto.

ESTE VIDEO TE PUEDE AYUDAR A AHORRAR. Hoy vencen tus impuestos. Restaurantes y tiendas ofrecen descuentos y regalos.

VIDEO RELACIONADO. ¿Qué ocurre si no pagas tus impuestos?

ESTE NOTICIA ES TENDENCIA. Niño muere en el restaurante de un rascacielos en Atlanta. VIDEO

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR. Se hacía pasar por policía hasta que se topó con uno