Juan Carlos Solano ha fallado en su intento de montar un negocio dos veces, ahora hace tres meses se lanzó a hacerlo nuevamente. “La tercera es la vencida” afirma.

Oriundo de Guatemala llego a los EE.UU en 1.985 y a los dos días ya estaba trabajando colgado de una liana en las alturas de los edificios de New York instalando vidrios. Un trabajo al que pocos se le miden. En poco más de dos años con 21 de edad y con la emoción del dinero que ese trabajo le generaba, abrió su negocio de vidrios y espejos en New Jersey.

Al poco tiempo debido a la inmadurez propia de la juventud y la falta de experiencia en la actividad, vendió su parte del negocio y continuó como empleado en la misma rama.

En el año 2.000 lleno de sueños y esperanzas arrancó por segunda ocasión, pero en el 2.008 llegó la recesión y se fue a la quiebra. No pudo superar la crisis, esta vez “por falta de experiencia administrativa”, remarcó.

Se trasladó a Georgia porque consideró que era un estado más barato para vivir y ahora en el 2.016 se lanzó nuevamente. “Otra vez lo haré porque es lo que me apasiona, aunque no ha sido fácil, pero mis aspiraciones son grandes y yo se que sí se puede y en este país he encontrado las oportunidades siempre”.

“Yo te recomiendo que no tengas miedo. Yo se que el primer paso es muy importante. Y si caes una, dos o tres veces te puedes parar mientras no pierdas la iniciativa, eso lo empuja a uno a hacer lo que tiene que hacer”.

Otra de las cosas, dice “es que a mi tempana edad llegue a Nueva York sin hablar el inglés, eso fue un poquito desesperante y abandoné las clases, pero luego cuando comencé con la actividad me dí cuenta de lo necesario que era y esa fue una de mis metas principales”. Con el idioma también funcionó en él lo de la tercera es la vencida, pues tomó tres cursos para aprenderlo y con el tercero lo logró.

Finalmente otro aspecto importante en su decisión fue el asociarse con su cuñado, Pedro Intriago, quien aportó el capital que le hacía falta para levantar el letrero de Advanced Glass Service.

