La primera ejecución del año en Texas programada para hoy

Los abogados del hombre condenado a muerte en Texas por asesinar a dos hombres después que uno de ellos se burló de él por haberlo engañado en una venta de drogas, esperan que la Corte Suprema impida que sea el primer preso ejecutado este año.

Christopher Wilkins, de 48 años, se apresta a recibir la inyección letal hoy por la noche.

In 14 days, 7 hours and 13 minutes, Christopher Wilkins is scheduled to be executed in Texas. https://t.co/nnOEWN2192

— The Next To Die (@thenexttodie) December 28, 2016