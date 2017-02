La NASA comparte imágenes de asteroide que pasó cerca de la Tierra

Científicos de la NASA aseguran disponer por primera vez de imágenes del denominado asteroide 2017 BQ6 tomadas durante una cercanía de su trayecto con la órbita terrestre, según un informe publicado por el Jet Propulsion Loboratory del California Insitute of Technology.

Las impresionantes tomas fueron captadas por el Complejo de Comunicaciones Espaciales Goldstone de la NASA, que está situado en el desierto Mojave en California, destaca la publicación.

asteroid resembling Dungeons and Dragon dice – 2017 BQ6 was more angular than many asteroids and NASA’s radar i… https://t.co/olfKfkIuey

— Carla Gentry (@data_nerd) February 12, 2017