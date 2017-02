La Iglesia dice que México necesita maestros de la diplomacia y no “aprendices”

México necesita “verdaderos maestros del arte de la diplomacia” y no “aprendices” en la negociación con el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró hoy la iglesia católica en un editorial de su semanario “Desde la Fe”.

“La cobardía no es prudencia, ni la estridencia es virtud; sin embargo, no vemos firmeza en la defensa de nuestra soberanía; no vemos dignidad en el trato con nuestro vecino del norte”, señaló el semanario católico.

Calificó las medidas migratorias de Trump como un “verdadero acto de terror” y puntualizó que mientras los migrantes sufren una verdadera psicosis, las autoridades mexicanas “no aciertan a actuar” y “no hacen más que declaraciones y promesas, son tibias sus reacciones”.

“La cobardía no es prudencia, ni la estridencia es virtud” y ante esta situación “se necesita pericia, experiencia, no aprendices donde hace falta verdaderos maestros del arte de la diplomacia, y sensibilidad humana y política”, acusó el semanario.

Asimismo calificó de “legalismo inhumano” las órdenes ejecutivas firmadas por Trump que autorizan redadas de indocumentados “dando autoridad a todo policía local para actuar como agente migratorio”.

La Iglesia criticó que en México “se siga esperando a que Trump entre en razón” cuando ya ha demostrado desde que era candidato “que lo suyo, su método, es justamente la sinrazón.

Señaló que las autoridades mexicanas continúan sus explicaciones del aumento al precio de las gasolinas, que provocó desmanes a principio de año, “mientras el país arde en la violencia” y los migrantes no tienen quién los defienda ni tienen a quién acudir.

Los migrantes “están huérfanos y no saben qué hacer” porque no confían en un gobierno como el mexicano “que es el causante de su exilio”; es más, se han dado cuenta que a la clase política no le interesa su suerte”, comentó el editorial.