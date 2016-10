El idioma ya no es barrera para los pasajeros hispanos de METRO en Houston

La Autoridad Metropolitana de Tránsito del Condado de Harris (METRO, siglas en inglés), ha implementado una nueva estrategia para romper la barrera entre los choferes y los pasajeros hispanos que no hablan inglés.

“El problema fue que a veces muchos clientes no podían comunicarse bien, y por no poder hablar inglés, se frustraban”, dijo Jacqueline Gil, vocera de METRO. “Nuestro objetivo es disminuir la ansiedad y la frustración que causa el no poder comunicarse”.

Según METRO, en el pasado, los clientes insatisfechos han maldecido, escupido, tirado basura y golpeado a operadores de autobuses debido a las barreras del idioma.

Por eso, como herramienta, las personas que solo hablen español, pueden contar con un folleto pequeño con unas palabras y preguntas claves en ambos idiomas, donde pueden señalar y tener mejor entendimiento con el chofer.

“Querían algo pequeño que los clientes pudieran guardar con sus celulares y licencia”, añadió Gil sobre las tarjetas que se empezaron a dar a mediados de septiembre. “Con las preguntas que los pasajeros le hacen más a los choferes”.

Los empleados que entregan las tarjetas cuentan ya con 5,000 para entregarle a los pasajeros. Más adelante METRO las pondrá en sus estaciones.

“La mayor parte de la población en Houston es hispana y aunque contamos con choferes bilingües, no es toda la ciudad vamos a contar con uno que hable su idioma”, recalcó Gil.

De acuerdo con la vocera, METRO le da un bono de $300 dólares a aquellos choferes que hablen más de un idioma.

En el futuro, esperan hacer folletos como estos en otros idiomas.

Si tiene alguna sugerencia, duda o comentario sobre este servicio, comuníquese al 713-635-4000. Si desea imprimir la tarjeta visite la página web: www.ridemetro.org.