Kelly y Tillerson llegan a México y les dicen que “no son bienvenidos”

El presidente Donald Trump envió el miércoles a México a su máximo diplomático y al secretario de Seguridad Nacional para una misión conciliatoria que se complica a causa del muro que quiere erigir en la frontera entre ambas naciones. El gobierno mexicano dejó claro que no está de humor para ser sermoneado por el nuevo gobierno de Estados Unidos. Además senadores del izquierdista les dijeron que “no son bienvenidos” en México porque representan un Gobierno hostil.

El Secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, John Kelly, arribó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México alrededor de las 18:15 horas.

Casi dos horas antes, llegó al mismo Aeropuerto el Secretario de Estado de EE.UU., Rex Tillerson, para cumplir con una agenda cuyo tema principal será la migración.

Kelly aterrizó en el Hangar de la Policía Federal, procedente de Guatemala, mientras que Tillerson arribó a un hangar de la Fuerza Aérea, desde Washington.

A diferencia de Tillerson, Kelly no permitió que su arribo fuera captado por los medios de comunicación.

Esta noche ambos Secretarios asistirán a una cena en la Residencia de la Embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, en Lomas Altas.

A la reunión están convocados el Canciller Luis Videgaray y los Secretarios de Defensa y Marina, Salvador Cienfuegos y Vidal Francisco Soberón, respectivamente.

Kelly se reunirá mañana temprano con el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, antes de participar en un encuentro en Los Pinos con el Presidente Enrique Peña Nieto.

Más tarde el Secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, arribó a la residencia de la Embajadora de ese país en México, Roberta Jacobson, para departir en una cena con funcionarios del Gabinete federal.

El Secretario estadounidense llegó al domicilio, ubicado en Paseo de la Reforma 2414, en Lomas Altas, a las 19:00 horas, escoltado por una comitiva de siete vehículos, encabezada por una patrulla de la PF, que lo acompañó desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y posteriormente a la sede de la Embajada estadounidense.

Antes de acudir a la residencia, Tillerson hizo una escala en el Hotel Presidente Intercontinental.

En el lobby del hotel saludó a miembros de la comundidad estadounidense en México y luego salió en un convoy de seis camionetas con placas de la SRE.

Tillerson, quien entró en automovil y no dio declaraciones, participará de una cena con Jacobson y los Secretarios de la Defensa, Salvador Cienfuegos, y de la Marina, Vidal Soberón, así como con el Canciller Luis Videgaray.

Al ágape asistirá también el Secretario de Seguridad Interior, John Kelly, que aterrizó en el AICM alrededor de las 18:15 horas.

A la residencia de Jacobson, vigilada por dos patrullas de la Policía capitalina, han arribado funcionarios de la Embajada estadounidense y elementos del Ejército y la Marina.

El Secretario Vidal Soberón envió un arreglo floral, el cual fue inspeccionado por un guardia a la entrada de la residencia.

Sobre la avenida no se implementaron cierres viales; policías capitalinos únicamente delimitaron un carril de unos 15 metros con conos de tránsito para aprovechamiento de la comitiva oficial.

Los dos funcionarios estadounidenses se reunirán mañana en privado con el Presidente Enrique Peña Nieto en la Residencia Oficial de Los Pinos.

Acudirán a la cena el Canciller, Luis Videgaray, y los Secretarios de Defensa y Marina, Salvador Cienfuegos, y Vidal Francisco Soberón, respectivamente.

Las relaciones entre ambos países se han desplomado desde que Trump asumió el cargo hace un mes, por su insistencia en que México pague el muro fronterizo y por otras exigencias en materia comercial y de inmigración.

Durante su breve visita, el secretario de Estado, Rex Tillerson, y el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, se enfrentarán a un gobierno mexicano ansioso por replantear la relación con su vecino más grande, más rico y más poderoso.

Tillerson llegó la tarde del miércoles a la Ciudad de México, mientras México aún digiere el anuncio del gobierno de Trump el día anterior sobre sus políticas de deportación en las que se vislumbra enviar a México a todo aquel que cruce ilegalmente la frontera, sean o no ciudadanos mexicanos.

Kelly, cuyo departamento está a cargo de implementar las medidas migratorias de Trump, llegaría por separado tras una visita a Guatemala. Ambos planean reunirse con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y altos funcionarios mexicanos de defensa, finanzas y política exterior.

Sin embargo, la contraparte de Tillerson en México, Luis Videgaray, insistió en que “el gobierno de México y el pueblo de México no tienen por qué aceptar disposiciones que de manera unilateral un gobierno le quiera imponer a otro”.

“Eso no lo vamos a aceptar porque no tenemos por qué hacerlo y porque no es en el interés de México”, recalcó Videgaray. Dejó entrever que México podría impugnar las acciones de Trump ante las Naciones Unidas y otros organismos internacionales.

Pese a ello, altos funcionarios del gobierno de Trump buscaron restar importancia a los desacuerdos entre ambos países al describir una estrecha cooperación entre las dos naciones en materia de prosperidad económica, ejercicio de la ley, narcotráfico y comercio.

En la Casa Blanca, el secretario de prensa Sean Spicer dijo que la relación entre Estados Unidos y México es “fenomenal”.

“Creo que existe un increíble y robusto diálogo entre las dos naciones”, subrayó Spicer.

El martes, Estados Unidos alteró sus políticas de aplicación de leyes migratorias, con lo que millones de personas que viven ilegalmente en el país — incluyendo muchos mexicanos — podrían ser sujetos a deportación. Mientras que el presidente Barack Obama se enfocó en deportar a los inmigrantes sentenciados por delitos graves, los nuevos memorandos firmados por Kelly dan prioridad de deportación a cualquier persona condenada o acusada de cualquier delito. Eso incluye cruzar ilegalmente la frontera.

Los memos también indican el envío a México de algunas personas que ingresan ilegalmente a Estados Unidos, incluso si son centroamericanos o de otras partes, y solo estuvieron de tránsito en México. La capacidad de los centros de detención se expandirá y comenzará la planeación del publicitado muro fronterizo de Trump.

Trump apenas llevaba una semana en el poder cuando el presidente Peña Nieto canceló su visita programada a Estados Unidos. El mandatario estadounidense había insinuado que el encuentro sería un desacierto si México no estaba dispuesto a pagar por el muro, el cual se prevé tenga un precio de varios miles de millones de dólares. México mantuvo su postura y desde entonces no se ha reprogramado una nueva reunión entre los líderes de ambos países.

La visita de Tillerson y Kelly es parte de una tendencia del gobierno federal: altos miembros del gabinete y otros funcionarios que buscan calmar a países nerviosos sobre su alianza con Estados Unidos en la nueva era de “Estados Unidos primero”. El vicepresidente Mike Pence y el secretario de defensa Jim Mattis habían desempeñado ese papel en el pasado, al reunirse con líderes extranjeros a los que se les complica reconciliar el mensaje tranquilizador de los enviados estadounidenses con las declaraciones de cambio por parte de Trump y otros funcionarios.

Tillerson, el ex director general de Exxon Mobil, y Kelly, un general retirado de Marines, han tomado una postura mucho más diplomática en torno a México que Trump, pese a que ambos asumen papeles fundamentales en la ejecución de políticas que han esparcido una enorme dosis de resentimiento hacia Estados Unidos.

Sin embargo a esta reunión llena de tensión, se sumó la reacción de los senadores del izquierdista Partido por la Revolución Democrática (PRD) quienes dijeron hoy al secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, y al de Seguridad Nacional, John Kelly, que “no son bienvenidos” en México porque representan un Gobierno hostil.

“No podemos dar la bienvenida a los representantes de un Gobierno que ha amenazado nuestra soberanía declarando que podría enviar tropas norteamericanas a nuestro país y porque representa un peligro para la paz mundial y la convivencia de las naciones”, dijo el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Barbosa.

El senador aludía así, en nombre de sus compañeros de bancada, a las supuestas amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de enviar tropas a México para ayudarle a combatir el crimen organizado, presuntamente hechas durante una conversación telefónica con el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto.

Otras acciones hostiles señaladas por Barbosa son la orden de Trump para construir un muro fronterizo, el inicio de deportaciones masivas de migrantes mexicanos y latinoamericanos y la presión a empresas estadounidenses para retirar sus inversiones en México.

El legislador reiteró los lazos de solidaridad con el pueblo estadounidense, pero también señaló que los representantes de un Gobierno que ofende constantemente al país “no pueden ser bienvenidos”.

“Es otro error de la diplomacia mexicana traerlos en medio de este ambiente. La última orden ejecutiva relacionada con los temas migratorios de Donald Trump pone ese énfasis”, destacó.

En ese sentido, Barbosa llamó a la sensibilidad del presidente mexicano Peña Nieto para no tener reuniones con los políticos estadounidenses. “Que desahoguen al nivel de sus pares”, recomendó.

Asimismo, aclaró que aunque el canciller mexicano Luis Videgaray sugirió que los legisladores estuvieran presentes en la reunión con los funcionarios estadounidenses, él no asistirá.

Videgaray se reunirá con Tillerson y Kelly en la visita al país que ambos inician hoy, encuentro que tendrá como eje fundamental la cuestión migratoria, según dijo esta mañana el canciller mexicano.

Videgaray aseguró que México no aceptará disposiciones que otro Gobierno quiera imponer de manera “unilateral”, en referencia a las políticas migratorias anunciadas por EE.UU. sobre la deportación de miles de migrantes indocumentados.

El Gobierno de Trump estableció ayer nuevas directrices de control migratorio, entre ellas acelerar el proceso de deportación de indocumentados y contratar 15.000 nuevos agentes migratorios.

Por su parte, el coordinador de los senadores del conservador Partido Acción Nacional (PAN), Fernando Herrera, calificó hoy de “inaceptable” que un Gobierno “pretenda someter y obstaculizar el derecho soberano de nuestras naciones a crecer y desarrollarse”, en alusión a las políticas de Trump.

“Se hace necesario que los países amigos fortalezcan sus lazos, incrementen su reflexión, analicen sus experiencias e intercambien sus conclusiones”, manifestó. (Con información de Agencia Reforma, AP y EFE).