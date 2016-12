Kate del Castillo dice que fue un año desastroso y revelador

El 2016 comenzó agitado para Kate del Castillo, y así fue todo el año. En gran medida, eso se debió a su encuentro con Joaquín Guzmán Loera, cuando éste se encontraba prófugo, con la idea de realizar una película sobre la vida del narcotraficante.

Y aunque eso le trajo muchos tragos amargos, se los ha bebido sin hacer gestos. Porque así es ella: una vez que empieza algo, busca terminarlo aunque eso implique uno que otro raspón o ponerse al tú por tú con el gobierno de su país.

A punto de concluir el año, la actriz comparte sus reflexiones y aprendizajes con los lectores de Grupo Reforma.

La percepción generalizada del 2016 es de un año complicado. Vimos grandes cambios políticos y sociales, como el Brexit, el triunfo de Donald Trump como Presidente de EU… ¿Cómo lo viste tú?

En cuanto al triunfo de Trump, sigo en shock, y la mayoría de la gente aquí (en EU) también. Incluso creo que él mismo está en shock. Aquí lo que se percibe es miedo, incertidumbre, vergüenza… En general, fue un año muy complicado.

Esto del Brexit también me suena a que poco a poco estamos dividiéndonos como sociedad, como ciudadanos del mundo. Nos estamos separando… Cada quien esta viendo por uno mismo sin interesarnos por el prójimo y por cómo ayudarnos los unos a los otros. Es muy triste.

¿Y en el plano personal, cómo resumirías el año que concluye?

Para mí… ¡desastroso y revelador! Aprendí mucho y crecí enormemente. De experiencias fuertes, las cuales me han llevado a ser aún mas fuerte y con más convicción ante mis ideas. Más que nunca me siento fuerte y segura de pelear, de no quedarme callada ante las cosas que me molestan y duelen socialmente.

En lo personal, me he conocido más a fondo y me he llegado a explicar por qué soy de cierta manera. En fin, revelador.

¿Hay algo que te gustaría lanzar a la cesta del olvido en particular?

NADA. Todas han sido experiencias que me han servido mucho. Aprendí mucho del homo sapiens ja ja ja.

¿Cuál fue el aprendizaje más grande o destacado que te dejó el 2016?

Que todos los seres humanos somos blanco y negro. Ángeles y demonios. Es lo que nos caracteriza.

¿Alguna vez has deseado no ser tan transparente, tan cándida, sobre todo en un mundo en el que esas cualidades pueden representar vulnerabilidad?

Al contrario, ¡eso me hace más fuerte, no más vulnerable! Cuando uno es quien es, sin poses y sin tratar de pertenecer a cierto nicho en la sociedad, te vuelves mucho mas fuerte, segura, independiente.

Si uno se acepta a sí mismo con orgullo, nadie puede hacerte daño con la manera en que luces o en cómo eres. Te humaniza y te acerca a los demás.

¿A qué le teme Kate del Castillo en este momento de su vida y cómo enfrenta esos temores?

¡A las arañas! No las enfrento, la verdad me muero del miedo, ja ja ja ja. Fuera de eso, a lo único que le tengo miedo es al no estar para mi familia cuando me necesiten físicamente.

¿Qué te hace feliz, eso que te hace irte a la cama con una sonrisa de oreja a oreja y dormir como bebé?.

Saber que he dado lo mejor de mí, que no le deseo el mal a nadie y que hago lo que está a mi alcance cuando se me pide ayuda, y cuando no, también. El no corromperme ni por poder ni por dinero. Integridad.

¿Cuál es tu compromiso más importante con el mundo, eso que consideras la razón de tu paso por esta vida?

Ayyy, difícil pregunta pero, al final, creo que estamos aquí para ser felices. Lo que pasa es que nos complicamos demasiado.

Sin duda, cuando pase a mejor vida y me pregunte San Pedrito si fui feliz, le diré que sí. No me la pasé quejándome ni deseando ser feliz a cambio de un trabajo, un hombre, dinero, etcétera. Fui feliz, punto.

¡Salud por el 2017!

Aunque admite que no le gusta plantearse propósitos de Año Nuevo, Kate nos comparte los 12 deseos que tiene para el 2017… los cuales acompañará con uvas y Tequila Honor del Castillo.

1. Salud para mí y mi familia

2. Mucho trabajo

3. Mucho amor

4. Pocas pero buenas amistades

5. Amor y trabajo para las amistades

6. Que se acabe la violencia, racismo, sexismo y pobreza

7. Educación para nuestros niños; un pueblo educado es difícil que sea manipulado y engañado

8. Viajar a los lugares que no conozco (¡que es casi todo el mundo!)

9. Que se termine este gobierno en paz

10. ¡Que tenga una vida amorosa y sexual activa!

11. Pasar más tiempo con mi familia

12. Que Trump no pise la Casa Blanca (ja ja ja no se me ocurrió nada mejor)