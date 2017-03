Jugador se equivoca y saluda en vivo a su esposa y a su novia

Un jugador de futbol soccer se metió en serios aprietos luego de que agradeciera a su esposa y a su novia en una entrevista después de un partido el viernes, informa Fox25Boston.com.

Mohammed Anas, quien juega para la South African Premier League acababa de ser galardonado con el premio ‘Hombre del Partido’ cuando cometió el disparate en vivo, destaca el medio.

“Agradezco mucho a mis seguidores”, dijo el tirador ghanés en la entrevista, “a mi esposa y a mi novia, lo siento, quise decir…, lo siento mucho – a mi esposa a quien quiero mucho”.

VIDEO: Mohammed Anas just gave the greatest MoTM speech of all time, thanking both wife and girlfriend. (Via @clydegoal) pic.twitter.com/gXJ4ZwOtdg

