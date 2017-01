Juez federal dictamina que ciudad de Pasadena, Texas bloqueó voto latino

El viernes pasado, un juez federal dictaminó que los líderes políticos en la ciudad de Pasadena violaron el Acta de Derecho al Voto y la Décimocuarta enmienda al cambiar las leyes locales de elección para intencionalmente disminuir el poder de voto de los latinos.

Según una nota publicada por el Houston Chronicle, la Juez en Jefe de Distrito Lee H. Rosenthal concluyó que “en Pasadena, Texas, los votantes latinos, no tienen el mismo derecho a votar que sus vecinos anglosajones”.

.@FreddyRoo2 Federal judge: Pasadena Texas deliberately worked to reduce voting clout of Latinos https://t.co/mjmmFIUaXO via @houstonchron

