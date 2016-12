Juez Federal de Texas ordena al Departamento de Familia que no envie a más niños a hogares temporales sin supervision

Una juez federal en Corpus Christi, que supervisa el sistema de hogares temporales ha ordenado a los oficiales de protección infantil que cumplan inmediatamente la orden de la corte hecha hace un año la cual prohibía que los niños adoptados fueran ubicados en casas hogar grupales que no fueran supervisadas las 24 horas del día.

Según informa el diario Houston Chronicle, esta nueva actuación surge debido a que el estado continúa minimizando los reportes de continuos abusos y una escasez de personal crónica en un sistema que enfrenta la posibilidad de que sea supervisada por una corte el próximo año, dado que la legislatura convoca a la elaboración de un plan con el que se incrementen los fondos para estos programas en crisis.

