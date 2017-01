Juez advierte a Esteban Santiago que podría enfrentar la pena de muerte

Luego de que el lunes compareciera ante un tribunal federal de Fort Lauderdale, Esteban Santiago, el exsoldado señalado de perpetrar una balacera en el aeropuerto de esa ciudad de Florida el pasado viernes, ha sido acusado de cuatro cargos de los que ser condenado a la pena de muerte de ser declarado culpable.

La magistrada Alicia Valle, del condado Broward, le asignó un defensor público al hispano de 26 años, luego de que en la corte dijera que no estaba en capacidad de poder pagar un abogado.

Al finalizar la audiencia, Santiago fue transferido al Centro de Detención Federal en el centro de Miami, donde permanecerá hasta el 23 de enero, fecha programada por las autoridades para la audiencia en la que se presentarán los cargos formales en su contra.

Los cargos que Santiago enfrenta, según la Fiscalía, son: emprender un acto de violencia en un aeropuerto, causar lesiones graves a alguien en un aeropuerto internacional, usar un arma de fuego en un crimen violento y causar la muerte de una persona a través del uso de un arma de fuego, según información de AFP.

Learning more about @FLLFlyer shooting suspect Esteban Santiago at federal court in Broward County. More at 12pm on @CBSMiami. #fll pic.twitter.com/FW1lQmMAMR

— Silva Harapetian (@silvaharapetian) January 9, 2017