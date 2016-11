Jorge Ramos revela la razón por la que ‘huyó’ de México

“Me hubiera gustado quedarme a trabajar en el país donde nací. Pero no pude. El México de los años ochenta estaba lleno de censura y represión y calculé, correctamente, que tardaría mucho en llegar un cambio democrático. Eso me hizo un inmigrante”, reveló Jorge Ramos en un escrito con motivo de su 30 aniversario como periodista de Univisión.

El periodista de origen mexicano asentado en Miami, publicó un artículo en la página web de Fusion, al que tituló “30 años de TV” y lo compartió en su cuenta oficial de Facebook.

“Uno no escoge ser inmigrante; las circunstancias te obligan. Y dejarlo todo -casa, familia, amigos- te marca para siempre”, escribió el periodista, quien también confesó que se ha pasado “media vida buscando mi casa” y aprendiendo “a convivir con la nostalgia, extrañando olores, rincones y sabores”.

Entre otros detalles, Ramos explicó que primero llegó “a Los Ángeles y luego me asenté en Miami, donde nacieron mis hijos Nicolás y Paola”.

Reconoce que Estados Unidos le dio “generosamente las oportunidades que México no pudo. Hoy vivo con los brazos estirados agarrando a mis dos países, saltando continuamente la frontera con dos pasaportes y votando en dos lugares”.

Asegura que el oficio del periodismo ha sido su boleto al mundo, “ser reportero me salvó de los nacionalismos”. Revela también que su regla al empacar es no checar equipaje y llevar sólo que lleva consigo, “viajo y vivo ligero, casi minimalista”. Y confiesa que, a pesar de todo, aún le teme a volar.

Opina que “la televisión es el medio más artificial que existe”. Por eso, agrega, que “la vida real -esa que duele y se disfruta- no ocurre frente a una cámara. Y cuando eso se me olvida, repito mi mantra: It’s only televisión”.

Antes de concluir, el periodista de Univisión y Fusion TV dice: “Hoy estoy seguro que no podría haber escogido una mejor manera de vivir estos últimos 30 años”.