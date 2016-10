Jorge Ramos: Las elecciones son “un plebiscito” sobre Donald Trump

Jorge Ramos, uno de los periodistas latinos más influyentes del país, dijo en entrevista con Efe que las elecciones presidenciales del 8 de noviembre suponen “un plebiscito” sobre la figura de Donald Trump, cuya retórica, asegura, ha hecho aumentar “el racismo y la discriminación” en el país.

“Estas elecciones van a determinar el nuevo rumbo de EEUU”, sostuvo el mexicano. “Ese rumbo actualmente es clarísimo: en 2044 los blancos serán minoría y este país será cada vez más multiétnico, multicultural, multiracial y multilingüe”, agregó.

En opinión de Ramos, Trump, la apuesta republicana a la Casa Blanca, “es el candidato de la resistencia, quien quiere evitar que esto ocurra”.

“Es el candidato del odio y la exclusión. Nunca en la historia moderna de EEUU tuvimos una disyuntiva tan clara: hay que escoger entre un país tolerante y conformado por minorías, o un país racista y conformado por una mayoría blanca”, aseveró.

El periodista mexicano destacó la labor de los medios en español, quienes, en su opinión, denunciaron “el peligro que reflejaba Trump cuando los medios en inglés no se atrevían”.

“Nosotros, incluidos ustedes en Efe, sí lo hicimos y hay que estar muy orgullosos del periodismo en español en EEUU porque fuimos los primeros en identificar el peligro y denunciarlo. Los medios en inglés tardaron muchísimo en reaccionar”, sostuvo.

Preguntado sobre si los medios hispanos están haciendo hincapié suficiente en la importancia de las elecciones legislativas, Ramos consideró que el 8 de noviembre es, principalmente, “un plebiscito sobre Trump”, por lo cual, “todo lo demás es secundario”.

“Si pierde Trump, cualquiera que llegue a la Casa Blanca tendrá que lidiar con el Congreso, y las promesas de una reforma migratoria en el primer año son promesas vacías si no se tiene ese apoyo. Pero, a final de cuentas, lo esencial es Trump sí o no”, indicó.

La charla con Ramos tuvo lugar con objeto de la presentación del documental “Hate Rising”, que se emitirá en Fusion y Univisión el 23 de octubre en inglés y español, respectivamente.

Dirigida por Catherine Tambini y con Ramos como protagonista, la obra examina las razones del aumento del odio, el racismo y la discriminación en EEUU, un trabajo que el periodista espera que contribuya a que los latinos se registren y emitan su voto el próximo 8 de noviembre.

“El aumento de los grupos racistas y de los crímenes de odio comenzó tras la elección del presidente Barack Obama”, valoró Ramos, “y ahora se ha incrementado con la candidatura de Trump”.

“Todos nos equivocamos al pensar que el racismo y la discriminación iban a terminar con la elección del primer presidente afroamericano, pero ha sido al contrario. Los grupos racistas han repuntado. Es gente que se resiste a la idea de que los blancos serán minoría en 2044. Y eso aterra a muchos aquí”, manifestó.

Ramos confesó que en los meses que pasó llevando a cabo esa investigación, descubrió “el lado oscuro de EEUU”.

“Llevo 33 años aquí y nunca había visto tanto racismo y odio. No esperaba que un candidato a la presidencia me expulsara de una conferencia de prensa y que, justo después, uno de sus seguidores me dijera: ‘Largo de mi país’. El odio es contagioso, y las expresiones de odio están más presentes ahora que antes”, apuntó.

Durante el documental, Ramos se entrevista con representantes del Klu Klux Klan, del movimiento Alt-Right (derecha alternativa) e, incluso, supremacistas blancos, cuyos discursos, según se denuncia en la obra, han encontrado razón de ser en la ideología de Trump.

Esa situación ha sido descrita por Southern Poverty Law Center (SPLC), un grupo privado que combate el odio racial y da defensa legal a los más grupos vulnerables, como “el efecto Trump”.

“Ese efecto significa que el daño ya está hecho y que vamos a tardar años en recuperarnos de lo ocurrido durante esta campaña electoral”, apuntó Ramos, que aceptó el debate sobre la objetividad en su periodismo acerca de la figura del candidato republicano.

“Debemos ser objetivos y presentar la realidad como es. Pero hay otro nivel de periodismo, y cuando nos enfrentamos a racismo, discriminación, corrupción, mentiras públicas, dictaduras o violaciones de derechos humanos… En esos casos no podemos ser neutrales. Hay que tomar partido. Yo me resisto a ser simplemente una grabadora”, reconoció.

“Nuestra principal razón social como periodistas es cuestionar a aquellos que tienen el poder y a quienes lo quieren”, recalcó Ramos, a quien en muchas ocasiones han catalogado de “activista” por su periodismo “comprometido”.

“Soy un periodista que hace preguntas, y en ciertos momentos, siento que hay que tomar partido. (El premio Nobel de la paz) Elie Wiesel decía que la neutralidad siempre ayuda al opresor y no al oprimido. Eso hay que recordarlo. No podemos ser neutrales en esos casos, ni debemos”, finalizó.