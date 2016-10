Jorge Ramos entra al corazón de los grupos de odio (VIDEO)

El periodista hispano Jorge Ramos se internó en el corazón de grupos de odio estadounidense como parte de un documental que será estrenado hoy por la cadena Univisión.

El documental se denomina “Hate Rising” (Sembrando odio) y en él Ramos se reúne con más de 30 líderes de grupos neonazis y supremacistas como el Ku Klux Klan.

“En Texas, un líder del Ku Klux Klan me dijo sin dudar un solo momento, que él era superior a mí porque él era blanco y yo hispano. En Virginia, un comentarista de medios de extrema derecha me indicó que tarde o temprano yo tendría que irme de Estados Unidos junto a millones de hispanos”, escribió Ramos previo al estreno del documental que será emitido hoy a las 10 de la noche, hora del este por la cadena Univisión y por el sitio Fusion.

Como justifica Ramos utilizando estadísticas dela organización Southern Poverty Law Center, el número de grupos radicales que operan en Estados Unidos ha crecido de 784 en el 2014 a 892 en el 2015 y el de organizaciones afiliadas al Ku Klux KLan de 72 a 192.

“He vivido en Estados Unidos por 33 años y nunca sentí tanto odio. Esa noche en Ohio vi como las llamas consumían una esvástica. Estaba rodeado de extramistas blancos. Traté de hablar lo más bajo posible. Despúes de todo, tengo acento, sabía que estaba en un lugar que no era seguro para un inmigrante como yo, un lugar en un país cuya declaración de independencia se firmó hace 240 años y que dice que todos los hombres son creados iguales”.