Youtuber hace broma a repartidor y recibe fuerte golpe (VIDEO)

Un popular youtuber español, que se dedica a hacer cámaras ocultas jamás pensó que una de sus víctimas reaccionaría de una forma tan violenta.

Sin embargo la acción del repartidor hizo que se generara una acalorada discusión en las redes sociales, pues algunos defendían su acción y otros reprocharon su actitud.

Sergio Soler, el youtuber recibió una bofetada por llamar ‘cara de anchoa’ a un hombre al que había preguntado en la calle por una dirección.

A través de su canal de Youtube, llamado ‘MrGranbomba’, Soler dijo que después de la agresión fue al hospital para sacarse radiografías, para luego interponer una denuncia ante las autoridades.

“Yo no tengo culpa de que él que haya estado amargado. Me he rebajado para decirle que era una broma e intentar tranquilizarlo”, manifestó el ‘youtuber’ en su canal. “Me llevo muy bien con el 99% de las personas a las que les hago una broma, incluso tengo el contacto de muchas personas a las que les he hecho una broma alguna vez”, dijo en el video.

Al recibir algunas críticas de los usuarios por su broma, el youtuber escribió en Twitter, “es asombroso que la gente defienda a alguien que agrede. Que esté trabajando o no, ¿qué más da? Todo lo que he hecho es correcto”.