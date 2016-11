Una de las 35,000 amantes de Fidel está de luto

Según el New York Post, Fidel Castro tuvo más de 35,000 amantes, una de las más famosas es Marita Lorenz, no solo por haber sido una de las que más lo quiso, sino porque ella tenía la misión de matarlo, aunque finalmente no lo hizo.

Así que mientras algunos cubanos están de luto por la muerte del ex presidente de su país, para esta mujer de origen alemán, la muerte de Fidel Castro es algo mucho más personal, de acuerdo con el Daily Mail.

Y es que Marita Lorenz, quien ahora tiene 70 años y vive en Queens, Nueva York, todavía estaba sorprendida por la noticia de que su primer amor ha muerto, según dijo su hijo, Mark Lorenz, al New York Daily News. “Ella está en un poco en shock, simplemente asimilando todo”.

Marita conoció a Castro en 1959 cuando tenía apenas 19 años, dice que ella y el dictador comunista tuvieron un tórrido romance, de cuyo amor nació un hijo antes de que ella tratara de llevar a cabo un complot de asesinato en contra él.

Su historia increíble comenzó en febrero de 1959, cuando el barco de crucero de su padre, el MS Berlín, ancló en el puerto de La Habana.

Una lancha llena de hombres uniformados se precipitó hacia ellos, y Castro, siendo el más alto entre ellos, captó los ojos de Lorenz.

“Tenía 33 años, con ojos brillantes”, recuerda, hablando en una entrevista grabada para el documental de History Channel, CIA Declassified. “Y eso fue todo. Estaba perdidamente enamorada”.

A su regreso a Nueva York unos días después, se vio bombardeada con llamadas e invitaciones del dictador para regresar a Cuba.

Ella se vio obligada y, dentro de unos días, se instaló en el ático de Castro en el piso 74 del Hilton de La Habana.

Dos meses más tarde, ella descubrió – para su deleite – que estaba embarazada. Pero su felicidad no iba a durar.

Un día estaba bebiendo un vaso de leche, mientras su embarazo ya estaba muy avanzado, cuando de repente se desmayó y unas horas más tarde estaba gravemente enferma y sin su bebé.

Lorenz culpó a la CIA, que según ella la drogó antes de inducir el trabajo de parto y robar a su bebé, informó el Daily News.

Pero no hubo evidencia de que el bebé naciera, y no está claro si Lorenz tuvo un aborto o un aborto espontáneo, según Vanity Fair.

Se puso tan mal que voló a casa a Nueva York, donde fue visitada por la CIA, quien le reveló que Castro había planeado las cosas para que le provocaron un aborto tardío.

“No lo creí”, le dijo a Radio Times. “Pero hicieron un buen trabajo de lavado de cerebro, diciéndome que me hizo esto. Me han dejado el corazón roto”.

Ella creyó a los agentes cuando le informaron que Castro no era sólo una amenaza para Estados Unidos, sino también intimidantemente peligroso.

Lorenz recuerda: “Ellos dijeron, ‘queremos que lo saques’”.

Ella estuvo de acuerdo y le dijo al Daily News: “Me usaron porque yo era la única que podía volver a su dormitorio”.

En enero de 1960, viajó a Miami para reunirse con Frank Sturgis, un doble agente de la CIA que le entregó un bote de pastillas venenosas. Su papel era sencillo: dejar uno en la bebida de Castro y escapar a salvo.

Asustada de que fuera descubierta por los agentes de migración cubanos, Lorenz escondió las píldoras dentro de su bote de crema para el cuerpo.

De vuelta en el ático de Castro en La Habana, intentó meter las píldoras en un vaso de agua, pero no pudo por la crema pegajosa.

“Traté de limpiarlas, pero no pude”, recuerda. Me entró el pánico y traté de tirarlas por el retrete, pero no bajaron. Entonces entró Fidel.

El dictador se había enterado de la trama y Lorenz estaba aterrorizada. “Sacó su pistola de su funda”, dice.

-Pensé que me iba a disparar, pero me dio el arma y me preguntó: -¿Has venido a matarme?

Entonces tomó una bocanada del cigarro y cerró los ojos. Se vio vulnerable porque sabía que no podía hacerlo. Todavía me amaba y todavía lo amaba.

Y tenía razón. Lorenz tiró las balas y cayó en sus brazos.

Ella dijo al Daily News: “Me sentí desinflada. Estaba tan seguro de mí. Él me agarró. Hicimos el amor”.

Sturgis, que más tarde fue uno de los ladrones de Watergate, dijo a Vanity Fair en 1993: “Fidel tomaría una serpiente si se retorcía”.

Era una de las serpientes. Traté de hacerle envenenar a Fidel, pero ella retrocedió porque estaba enamorada del hijo de…”.

Mientras Lorenz regresaba a Miami, temiendo que la CIA la matara si intentaba quedarse con Castro, su colorida vida no terminó allí.

Lorenz, quien está programado para ser interpretado por la actriz Jennifer Lawrence, continuó teniendo un romance con otro dictador, el venezolano Marcos Pérez Jiménez, con quien tuvo una hija. Otra relación resultó en un hijo.

Pero el afecto de Lorenz por Castro no ha disminuido.

“En el momento en que vi el contorno de la isla desde el avión, supe que no podía hacerlo”, dice. “Tengo una reputación de asesina, pero no mataría a un insecto”.

Sus esposas

Mirta Díaz-Balart fue su primera esposa, la conoció en la universidad en 1946 y, a pesar de que no contaba con la aprobación familiar, finalmente no dudaron en dar el visto bueno para que contrajeran nupcias dos años después. Díaz Balart provenía de una familia del régimen de Fulgencio Batista, fiel a los Estados Unidos.

Su matrimonio no fue especialmente estable a consecuencia de las sonadas infidelidades y duró tan solo siete años. De su unión nació Fidel Ángel (Fidelito), su primer hijo dentro del matrimonio.

Luego Fidel Castro cayó rendido a los pies de Dalia Soto del Valle. Esta dama preocupada por la alfabetización de la isla, le dio otros cinco hijos, todos varones y con nombres que empiezan por ‘a’: Alejandro, Antonio, Ángel, Alex y Alexis. Dicen que esta obsesión le viene por la pasión de Castro por Alejandro Magno, quizá por eso tres de sus hijos tienen nombres derivados de este.

Soto del Valle fue conocida como la “primera dama invisible” porque huía de las cámaras y se mantenía al lado del líder casi invisible.

Sus otros amores

Celia Sánchez Manduley es una de sus amantes más respetadas por la sociedad cubana. Fue clave en el alzamiento de Fidel Castro al poder y tras participar activamente en la lucha armada como guerrillera, se convirtió en secretaria de la Presidencia del Consejo de Ministros de Cuba, según una nota del sitio de noticias mexicano Publímetro.

Natalia Revuelta fue un personaje de la alta sociedad cubana. Vendió sus joyas para sufragar armas y escribió a Castro a la cárcel tras la toma fallida del cuartel Moncada. Se hicieron amantes tras su liberación, aunque ambos estaban casados. Sus uniones no eran impedimentos a sus encuentros e incluso tuvieron una hija, Alina Fernández, que creció con el apellido de su padrastro para no despertar suspicacias.

María Laborde era de Santiago de Cuba y miembro del Partido Ortodoxo, y le había escrito cuando estuvo preso tras el fracaso de la toma del cuartel de Moncada. Tuvieron una relación “de sólo tres días”, de la que nació Jorge Ángel, el verdadero primogénito de Fidel Castro porque nació seis meses antes que Fidelito, según un guardaespalda del comandante que huyó a los Estados Unidos.

Micaela Cardoso también aparece como una de las 35,000 mujeres que se dejaron querer por el líder comunista, aunque fuese por escasas horas. Su historia de amor logró permanecer oculta, pero no el hecho de que Cardoso le dio otra hija a Fidel, Francisca Pupo. La hija de Castro es maestra y vive en Miami desde 1998. Fidel se hizo cargo de su manutención, aunque fueron sus hermanos Lidia y Raúl quienes protegieron a Pupo cuando era niña.

Isa Dobles, periodista venezolana, que tenía un programa en la televisión cubana en los años 80. Según la periodista Ann Lousie Bardach afirma que se separaron en malos términos con el líder cubano y fue escoltada al aeropuerto en 1992, nunca contó nada.

Según su exguardaespaldas, Juan Reinaldo Sánchez, Castro tuvo relaciones con su traductora Juanita Vera, hoy coronel de Inteligencia. Según ABC, Vera confesó al escolta que Fidel era el padre de su hijo Abel.

Según el Daily Mail, el revolucionario también tuvo por amante a su intérprete de francés, Pilar.