ÚLTIMA HORA: Trump alaba la respuesta de Putin a las sanciones y le llama “inteligente”

El presidente electo, Donald Trump, alabó hoy la decisión del presidente ruso, Vladimir Putin, de no responder a las sanciones estadounidenses con medidas similares, y calificó al líder ruso de “inteligente”.

“Magnífica decisión (de V. Putin). Siempre supe que era muy inteligente”, aseguró hoy Trump en su cuenta en la red social Twitter.

Great move on delay (by V. Putin) – I always knew he was very smart!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 de diciembre de 2016