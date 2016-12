ÚLTIMA HORA: Primeras ciudades del mundo reciben el 2017 (VIDEO)

La ciudad de Sydney, Australia fue una de las primeras grandes ciudades en recibir el año 2017.

Como todos los años nuevos, las imágenes llegaron desde la bahía y con la impresionante imagen del teatro de la ópera de fondo.

Los juegos artificiales iluminaron la noche australiana. La ciudad de Auckland, Nueva Zelanda, fue la primera gran ciudad en recibir el 2017.

Otras ciudades asiáticas se preparan para celebrar en grande el conteo final del año en curso.

2017 goes off with a bang in Sydney. Happy new year, Australia! ????pic.twitter.com/2Hx3yzfVdW

— BBC News (World) (@BBCWorld) 31 de diciembre de 2016