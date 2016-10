ÚLTIMA HORA: Poderoso sismo sacude el centro de Italia

Un poderoso terremoto con magnitud preliminar de 6,6 sacudió el domingo el centro y sur de Italia, desmoronando edificios que ya estaban dañados por sismo después de una semana de movimientos telúricos que han dejado a cientos de personas sin vivienda.

No reportes inmediatos de personas muertas o heridas. Los residentes, ya nerviosos por un constante estremecimiento del suelo, corrieron hacia plazas y calles tras ser sacados de su cama por el movimiento telúrico ocurrido a las 7:40 de la mañana. Monjas salieron apresuradamente de su iglesia en Norcia mientras la torre del edificio parecía estar a punto de caer.

El Centro Sismológico Europeo-Mediterráneo indicó que el terremoto tuvo una magnitud de 6,6 o 6,5 con epicentro a 132 kilómetros al noreste de Roma y 67 kilómetros al este de Perugia, cerca del epicentro de los sismos de la semana pasada. El Servicio Geológico de Estados Unidos reportó una magnitud de 6,6.

El Centro Alemán de Investigación para Geociencias indicó una magnitud de 6,5 y dijo que el sismo tuvo una profundidad de 10 km, un terremoto con relativa poca profundidad cerca de la superficie, lo cual es la norma en la región de los Apeninos, propensa a los sismos.

"We all felt it in Rome" – @jreybbc on Italy #earthquake which has struck near near Norcia https://t.co/OKNsV9mU4o https://t.co/g1nDnMsdAg

— BBC News (UK) (@BBCNews) 30 de octubre de 2016