ÚLTIMA HORA: Peña Nieto felicita a Trump

A través de sus redes sociales el presidente Enrique Peña Nieto, felicitó al candidato republicano Donald Trump por su triunfo en las elecciones en Estados Unidos, y reiteró su disposición a trabajar juntos.

“Felicito a EUA por su proceso electoral y le reitero a @realDonaldTrump la disposición de trabajar juntos en favor de la relación bilateral”, aunque algunos criticaron que a quien felicitó fue a Estados Unidos y no al republicano.

El mandatario indicó que México y Estados Unidos “seguirán estrechando sus lazos de cooperación y respeto mutuo”.

Y agregó “México y EU son amigos, socios y aliados que deben seguir colaborando por la competitividad y el desarrollo de América del Norte”.

Por su parte, el gabinete económico lanzó un mensaje de serenidad sin anunciar medidas concretas pese a la caída del peso.

Momentos antes, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, y el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, ofrecieron una conferencia de prensa en la que, pese a lo que cabía esperar, no anunciaron medidas ante la caída del peso.

Meade subrayó la importancia de “evitar reacciones prematuras” y garantizó que “México está en una posición de fortaleza” para enfrentar lo que pueda venir.

“El resultado de la elección no implica un impacto inmediato en el marco normativo que regula el comercio de bienes y servicios, flujos financieros o la capacidad de las personas para viajar entre los países”, indicó.

En las calles, mientras tanto, crecía la preocupación. “Se demuestra que otra vez el racismo gana porque ese señor tiene mucha xenofobia, durante toda su campaña ha atacado a los inmigrantes y ahí uno se está dando cuenta que todos ellos, aunque no lo digan, son muy racistas”, comentó Santos Romero, un taxista de 38 años.

“Desafortunadamente muchos paisanos van a tener que regresar por el temor de que los vayan a expulsar, o que los expulsen. Aquí el problema es que aquí no hay trabajo y el dinero que ellos mandan van a afectar a muchas familias. Y si no hay trabajo y la delincuencia está más grave, pues no no sé…”, agregó

Achacan a Peña impulso a Trump

Políticos opositores endosaron ayer al Gobierno del Presidente Enrique Peña el impulso al republicano Donald Trump para su éxito electoral en Estados Unidos.

“Nos duele pensar que el Gobierno mexicano tuvo responsabilidad en estos resultados al invitar a Los Pinos a Donald Trump, justo cuando su campaña atravesaba su peor momento”, declaró el dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya.

El ex líder del PRD y diputado federal, Agustín Basave emitió anoche un tuit reclamando a Peña su apoyo a Trump.

“¿Qué se siente, presidente @EPN, ser parte del éxito del candidato antimexicano, haberlo levantado cuando iba en picada? Ccp @LVidegaray”, espetó.

El coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados calificó el triunfo del republicano como una pérdida de dimensión mundial.

“El triunfo de Donald Trump es una gran pérdida para el mundo y sobre todo para México”, apuntó.

“Nos espera una situación adversa en todos los sentidos, empezando por el económico, pero también pasando por otros temas que compartimos en la agenda bilateral. Es una pésima noticia para los mexicanos y los latinoamericanos que viven en Estados Unidos”.

El primero en reaccionar, apenas sobre las 21:00 horas, cuando se perfilaba la tendencia ganadora para Trump, fue Andrés Manuel López Obrador, líder de Morena.

El tabasqueño consideró que fue un error, “de los integrantes de la mafia del poder en México” tomar partido en la contienda electoral norteamericana.

“Se olvidaron del principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos. De todas maneras, ante cualquier circunstancia, vamos a estar unidos. Llamo a todos los mexicanos a la serenidad. Tenemos que salir adelante”, manifestó en un video de YouTube.

El panista Anaya señaló a Peña en una declaración escrita que es obligación gubernamental ahora defender a los mexicanos en Estados Unidos.

“Hacemos un llamado enérgico al Gobierno a actuar con firmeza, defendiendo los derechos de los mexicanos que viven en Estados Unidos y defendiendo la dignidad nacional en la relación bilateral”, planteó.

Tras sostener que esta coyuntura propicia un momento de unidad en México, Anaya observó que la victoria de Trump ameritaba una profunda reflexión.

“Hay un hartazgo ciudadano hacia los políticos de siempre, fenómenos así han estado ocurriendo en varios países recientemente. Estamos ante un fenómeno de reacción contra las élites tradicionales”. evaluó.

“De ahí la necesidad de que los partidos nos regeneremos, nos renovemos y nos acerquemos a los ciudadanos, como hemos estado haciendo en el PAN en este último año”.

El presidente de Morena abundó en la opinión de que debe privar la calma.

“No hay motivo de preocupación con el resultado de las elecciones en Estados Unidos, no hay que olvidar que México es un país libre, independiente y soberano”.

“Ante cualquier circunstancia vamos a estar unidos. No va a haber problemas mayores, se los aseguro porque vamos a hacer valer nuestro derecho a la soberanía esté quién esté en el Gobierno de Estados Unidos”, sentenció. (Con información de Agencia Reforma).