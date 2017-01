ÚLTIMA HORA: Peña Nieto condena acciones ejecutivas de Trump: ‘Lo he dicho una y otra vez, México no pagará ningún muro’ (VIDEO Y FOTO)

El presidente Enrique Peña Nieto lamentó y reprobó la decisión del gobierno de Estados Unidos de continuar con la decisión de construir un muro en la frontera. En ese sentido, el mandatario reiteró que México no va a pagar ningún muro, en forma contraria a lo que ha insistido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En su mensaje difundido en sus redes sociales, el presidente endureció su tono el miércoles ante las medidas del jefe de la Casa Blanca: “este día, el Presidente de los Estados Unidos firmó dos órdenes ejecutivas, relacionadas con nuestro país: una para implementar medidas migratorias y otra para extender el muro en la frontera. En respuesta, he ordenado que la Secretaría de Relaciones Exteriores refuerce las medidas de protección a nuestros connacionales”, dijo el mandatario.

Peña Nieto anunció el reforzamiento de las medidas consulares para apoyar a los mexicanos en territorio estadounidense y agregó que los 50 Consulados de México que se encuentran en los Estados Unidos velarán por los derechos de los migrantes. “Nuestras comunidades no están solas. El Gobierno de México les brindará la asesoría legal, que les garantice la protección que requieran”.

El presidente convocó a los legisladores y a organizaciones de la sociedad civil, “a que sumemos esfuerzos para respaldarlas y apoyarlas. Donde haya un migrante mexicano en riesgo que requiera nuestro respaldo, ahí debemos estar… ahí debe estar su país”.

Además se mostró enfático en la construcción del muro, “lamento y repruebo la decisión de Estados Unidos, de continuar la construcción de un muro que –desde hace años- lejos de unirnos, nos divide. México no cree en los muros. Lo he dicho una y otra vez: México no pagará ningún muro”.

El mandatario hizo este pronunciamiento después de que Trump firmara dos decretos para, entre otras cosas, extender la barrera fronteriza, una promesa que hizo desde la campaña, y crear nuevos centros para detener a los inmigrantes que carezcan de autorización para estar en su país.

El mandatario también abordó los temas comerciales, “estas órdenes ejecutivas también ocurren en un momento en que nuestro país está iniciando pláticas para negociar las nuevas reglas de cooperación, comercio, inversión, seguridad y migración en la región de Norteamérica. Esta negociación es muy importante para la fortaleza, certidumbre y futuro de nuestra economía y de nuestra sociedad”.

Casi para finalizar dijo que como Presidente de la República, asumía plenamente la responsabilidad de defender y cuidar los intereses de México y los mexicanos. “Es mi deber encarar los problemas y enfrentar los desafíos. Con base en el reporte final de los funcionarios mexicanos que en este momento se encuentran en Washington, y previa consulta con la representación de la Cámara de Senadores y de la Conferencia Nacional de Gobernadores, habré de tomar decisiones sobre los siguientes pasos a seguir.México ofrece y exige respeto, como la Nación plenamente soberana que somos”.

Por último agregó que: “México refrenda su amistad con el pueblo de los Estados Unidos y su voluntad para llegar a acuerdos con su gobierno; acuerdos que sean en favor de México y los mexicanos”.

Aunque diversos actores políticos mexicanos se pronunciaron para que Peña Nieto cancelara su reunión con el líder estadounidense el 31 de enero en la Casa Blanca, el presidente no aclaró si acudirá o no a la cita. Solo dijo que consultará, entre otros, al Senado antes de tomar una decisión.