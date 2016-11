ÚLTIMA HORA: Mueren 104 tras descarrilar un tren en India (VIDEO)

Equipos de rescate utilizaban sopletes el domingo para sacar a los sobrevivientes de un accidente ferroviario en el norte de India, en el que 14 vagones de un tren de pasajeros descarrilaron y al menos 104 personas murieron, según la policía.

Era probable que la cifra de muertos subiera porque los rescatistas aún no habían logrado acceder a algunos de los vagones más dañados, señaló Daljeet Chaudhary, director general de la policía en el estado de Uttar Pradesh. Unas 150 personas resultaron heridas, añadió.

