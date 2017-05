ÚLTIMA HORA: Macron gana la presidencia francesa (FOTO)

El recién llegado a la política francesa Emmanuel Macron será el próximo presidente de Francia, según las proyecciones difundidas el domingo por la noche de los votos emitidos horas antes en la segunda vuelta de unos comicios que podrían decidir el futuro de Europa. La victoria de Macron reforzará la posición de Francia como pilar central de la Unión Europea.

Por su parte el presidente Donald Trump, fue uno de los primeros en felicitarlo a través de su Twitter y le escribió: “Felicidades a Emmanuel Macron sobre su gran victoria hoy como el próximo presidente de Francia. Miro hacia adelante para trabajar con él!”, le dijo.

Congratulations to Emmanuel Macron on his big win today as the next President of France. I look very much forward to working with him!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 de mayo de 2017