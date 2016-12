¿Televisa le llega al precio a ‘niño de las empanadas’? (FOTOS)

Francisco Orihuela Ramírez, el joven acapulqueño que se hizo famoso en YouTube por ofrecer empanadas en 10 idiomas, posteó en Facebook una foto junto al elenco del programa unitario La Rosa de Guadalupe.

“Ya terminamos de grabar el capítulo para #LaRosaDeGuadalupe. No podrán perderse este gran capítulo #PaquitoElPanadero”, escribió junto a la imagen, la cual fue replicada por algunos medios como Milenio.

Sin embargo, una fuente allegada a la producción de la emisión aseguró que el guionista Carlos Mercado ya tiene completa la décima temporada y que no hay ningún capítulo que aborde la historia del joven vendedor de empanadas.

“Hasta el momento no se tiene ningún capítulo planeado que aborde ese tema. Ya estamos cubiertos hasta el 31 de enero, y esa historia no está contemplada”, declaró la fuente.

Sin embargo los más molestos fueros sus sguidores ante tal noticia, pues le escribieron fuertes palabras, “Qué lástima, desperdicio de talento pensé que eras más inteligente pero ya veo que no despreciar una beca por salir en esos programas que solo utilizan a la gente para elevar su raiting u cuando ya no les sirves te votan. TÚ MUY MAL”, “Aay paco!! cómo te fueron a convencer para hacer esas cosas!! Lo que debiste de haber aprovechado no lo hiciste y esto de la Rosa de Guadalupe no creo que te veas como un gran empresario creo que vas a perder credibilidad”, “Ahora sí me decepcionaste, desprecias a las empresas serias por participar en estas y tonterías , ya eras nuestro orgullo”, “Sólo te puedo decir algo tus 5 minutos de Fama se te están acabando y tu desperdiciando tu tiempo”, fueron tan sólo algunos de los comentarios.