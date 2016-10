Taqueros golpean a mujer en taquería de México y los detienen (VIDEOS)

El video de la golpiza de una mujer por parte de tres taqueros en una taquería de México se expandió rápidamente a través de las redes sociales, hecho que llegó hasta las autoridades y ya se han presentado a diez personas a declarar.

Los hechos se registraron en la Taquería La Guelaguetza, ubicada en la ciudad de Querétaro, donde aparentemente la mujer llegó a comer el domingo pasado.

En el video se aprecia que se arma un altercado entre cuatro taqueros y una joven mujer; otro hombre que no estaba vestido con el uniforme del establecimiento también interviene. En lo que se dispersa la “bolita” que se había armado, la mujer enfrenta a uno de los taqueros y éste la revira con tres puñetazos en la cara, que hacen que la víctima caiga al suelo.



Cientos de reclamos y críticas hacia los taqueros y la misma taquería, inundaron las redes sociales, mientras La Guelaguetza lanzó un comunicado a través de su página de Facebook para pedir disculpas e informar que había suspendido al personal que participó en la riña.

“Si la chica no quiso pagar lo que consumió, fácil era llevarla con el gerente y que ellos llegaran a un acuerdo, no era necesaria la violencia de parte de este pend…!”, publicó un usuario en la página de Facebook de la taquería.

“Lo primero es que corran a esos tres cobardes poca mad… Y que ayuden en las investigaciones. Nada excusa el que ese poco hombre le haya pegado así a una mujer”, comentó otro. “Si la mujer los insultó o no los insultó no tenían por qué pegarle…y el encargado dónde andaba, seguro en el borlote también…pero donde se sepa quién es ese gü… que le pegó a la mujer no se la va a acabar”.

Podrían ayudarla con los gastos médicos y para el público en general, den una taquiza gratis invitando a la mujer agredida.

Medios mexicanos como El Universal reportaron que tras la disputa, diez personas fueron presentadas para declarar ante la Fiscalía General del Estado de Querétaro; “el aseguramiento de los trabajadores se llevó a cabo como parte de las acciones de la autoridad ministerial de Querétaro para dar seguimiento a la denuncia penal”, dijo El Universal.



Cabe destacar que, el nombre de la mujer y los motivos que originaron la disputa no se han dado a conocer.

Sobre los hechos, informó el periódico mexicano, los empleados de la taquería lamentaron lo ocurrido y reiteraron que ayudarán para que se esclarezca el caso.

Por su parte, la taquería anunció que los trabajadores que participaron en la agresión fueron amonestados y que el presunto responsable de la agresión fue despedido.

Tras colocar una fotografía que llama a la “No violencia” como foto de portada en su cuenta de Facebook, la taquería publicó un comunicado en esta red social: “La Guelaguetza” es un lugar público donde se permite el acceso a cualquier persona sin importar su oficio, religión, raza, sexo, discapacidad, condición social o económica. Estamos en total desacuerdo con cualquier práctica de violencia sin importar los motivos.

“Aunque todavía estamos reuniendo información para saber exactamente qué pasó, queremos que nuestros clientes y colaboradores sepan que nos disculpamos por el daño causado y que estamos desarrollando planes para que esto no se repita. En el transcurso de la semana daremos más detalles.

“Para afirmar nuestra postura y garantizar la seguridad en nuestras instalaciones se han hecho las amonestaciones necesarias a todo el personal involucrado además de que hemos dado de baja a la persona que actuó con violencia”, concluyó el comunicado firmado por Martín García, gerente de administración del establecimiento.