Soñadora detenida por denunciar situación podría ser deportada, dice abogada

Antes de ser arrestada por participar tras una protesta de inmigrantes, Daniela Vargas soñaba con tener tres hijos y ser profesora de matemáticas.

Ahora, la joven de 22 años descrita por sus amistades como una típica chica norteamericana podría ser deportada sin audiencia a Argentina, un país al que no ha regresado desde que tenía 7 años, cuando sus padres huyeron de una economía en colapso y violaron un programa de exención de visa para trabajar en Mississippi.

Sus abogados dijeron que el viernes presentaron una moción en el Departamento de Seguridad Nacional para que Vargas, ahora detenida en Luisiana, pueda permanecer en Estados Unidos mientras preparan un alegato judicial.

Por ahora se le procesa por “exceder el permiso de estadía”, lo cual significa que pueden negarle una audiencia y ponerla en un avión a Sudamérica.

“Dijo que estaba en una celda con otras chicas. Ni siquiera se ha bañado porque le da miedo”, dijo su amigo Jordan Sanders. “No entiende lo que sucede”.

Sanders dijo que agentes federales en dos autos sin placas los recogieron cinco minutos después de la conferencia de prensa en Jackson, donde clérigos, abogados y defensores de los derechos civiles se pronunciaron contra las medidas inmigratorias del presidente Donald Trump.

“Rodearon el vehículo y abrieron la puerta del lado de Dany y actuaban como: ‘Saben quiénes somos, saben por quién estamos aquí”’, dijo Sanders. Se la llevaron esposada.

La joven estudió en la Universidad del Sur de Mississippi y era una “dreamer”, eximida de la deportación bajo la ley de “Acción Diferida para los Llegados en la Infancia” (DACA por sus siglas en inglés).

Cada vez que conversábamos era como si ella encontrara nuevas partes de sí misma”, dijo Macy Hudson, compañera de clase de Vargas en la misma localidad de unas 3.500 personas en el centro de Mississippi.

Hudson relató que se llevaba a Vargas casi a fuerzas a comer a un restaurante Olive Garden y que ambas platicaban de sus programas favoritos de televisión.

Otros amigos la describen como una buena estudiante de secundaria incapaz de hacer daño a nadie que contaba bromas a quienes conocía.

Debió abandonar los estudios universitarios por falta de dinero. Tenía varios empleos, uno en una compañía telefónica y otro un restaurante de comida saludable, para reanudar la escuela.

El programa DACA, que sus detractores llaman “amnistía ilegal”, ha protegido a unos 750.000 inmigrantes desde que el presidente Barack Obama lo inició en 2012. Permite a los jóvenes que llegaron cuando eran niños y viven en el país sin autorización obtener permisos de trabajo, renovables cada dos años.

El permiso más reciente de Vargas venció en noviembre y apenas en febrero pudo reunir los 495 dólares de cuota para renovarlo, dijo Abigail Peterson, una de sus abogados.

Esperan poder alegar ante el juez que no tiene antecedentes penales (está libre de veredictos condenatorios, de acuerdo con una investigación en el Departamento de Correccionales de Mississippi, a solicitud de The Associated Press) y que merece quedarse porque su inclusión en el DACA está en proceso de renovación.

Los vecinos de Vargas buscan acreditar que ella ha sido valiosa para la comunidad mediante envío de cartas a las autoridades, dicen simpatizantes.

Aunque la presencia de inmigrantes en el estado en general es baja, comunidades como Morton en el condado Scott son la excepción.

La población hispana del condado aumentó 1.000% de 1990 a 2000, porque Tyson Foods y otras procesadoras de pollo reclutaron a inmigrantes como mano de obra, dijo Angela Stuesse, amiga de la familia y profesora de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill.

La familia Vargas emigró y dejó atrás a la abuela y otros parientes de Daniela en Córdoba, Argentina.

Los inmigrantes como Vargas “solo quieren una vida mejor para sí y para sus familias, y son verdaderos creyentes del sueño americano, no deberían arrojarlos a las sombras”, dijo el jueves el legislador demócrata Bennie Thompson, de Mississippi, en un comunicado.

Los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) detuvieron el 15 de febrero al padre y hermano de Vargas en su casa, pero a ella no se la llevaron porque alegó que la amparaba el DACA, dijo la agencia el miércoles.

Diana Hodges señaló que su amiga Vargas era normalmente era animosa y que le ayudó a limpiar el desorden que los agentes dejaron en la vivienda: cajones abiertos, ropa tirada por todas partes y papeles diseminados en el piso.

Los agentes después “verificaron que la señora Vargas no tenía nuevo permiso del DACA” y la detuvieron el 1 de marzo por ser “una ciudadana argentina presente ilegalmente… durante una operación específica de arresto de inmigración”, señaló el ICE en un comunicado.

La agencia no respondió a las solicitudes de The Associated Press para diera más detalles.

La detención de Vargas apenas después de la conferencia de prensa en la que había participado parece “un intento de represalia con mala intención”, declaró Mo Goldman, abogado de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración.

El programa de exención de visa, que permitía a personas argentinas permanecer en Estados Unidos 90 días sin ese documento, preveía que renunciaban a sus derechos a una audiencia ante un juez si se quedaban más de ese tiempo, según Goldman.

Sin embargo, “la gran pregunta es si alguien de 7 años de edad renuncia a su derecho a una audiencia judicial al momento en que haya ingresado en Estados Unidos”, agregó.