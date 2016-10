Solicita PGR aprehender a Javier Duarte

La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó ante un juez una orden de aprehensión contra el Gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte, confirmaron fuentes federales.

Esta circunstancia supondría que Javier Duarte, quien solicitó licencia al cargo de Mandatario estatal el pasado miércoles 12, no cuenta con la protección de fuero, pues éste aplica sobre la persona que actualmente ejerce el cargo de Gobernador, en este caso, es decir, Flavino Ríos. Sin embargo Duarte al parecer ya huyó de Veracruz el pasado sábado a bordo de una aeronave propiedad del estado, acusó el gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares.

En entrevista, el panista aseguró que el ex Mandatario local abandonó la entidad por el aeropuerto de Xalapa, a bordo de un helicóptero que le proporcionó el Gobernador interino, Flavino Ríos.

“La información extraoficial que tengo es que huyó el sábado en un helicóptero que le proporcionó Flavino Ríos. Él sigue teniendo todo (el control). Huyó el sábado y por eso no se presentó en el programa (de televisión). Sabemos que salió de Xalapa el sábado, pero no sabemos a dónde fue.

“Si la PGR llama a los pilotos tendrán que cotejar a dónde lo llevaron”, señaló. Tras reconocer que no es información oficial, Yunes sostuvo que Duarte se desplazó, según las primeras versiones, al estado de Puebla.

Sin embargo, advirtió que se desconoce su paradero.

“Se dice que en principio que se fue a Puebla, pero pudo haberse quedado ahí o salir hacia otro lugar”, indicó. El panista explicó así la ausencia de Duarte en un programa de televisión al que había sido citado para esta mañana.

Recordó que la Procuraduría General de la República está facultada para llamar a los pilotos de la aeronave para que revelen el destino del helicóptero que traslado al polémico priista.

Por su parte el gobernador sustituto de Veracruz, Flavino Ríos Alvarado, ofreció a autoridades federales poner a disposición personal y bitácoras de la Dirección de Servicios Aéreos del Gobierno del Estado para facilitar la indagatoria sobre el paradero de Javier Duarte, a quien se le solicitó girar orden de aprehensión.

Entrevistado por el noticiero radiofónico XEU, Ríos Alvarado negó haber ayudado al ex Mandatario veracruzano para huir de la entidad.

“No sé si hubiera huido o no. La verdad no lo sé.

“Lo cierto es que he dado instrucciones a la Dirección de Servicios Aéreos para que si la autoridad competente lo estima conveniente, dispongan las bitácoras de vuelo y todo el personal se ponga a disposición y todos facilitemos esta investigación”, reveló Ríos, quien apenas tiene cinco días en el cargo.

En la entrevista radiofónica se le insistió si había ayudado escapar a Javier Duarte.

“No para nada. Nunca he hecho nada indebido ni nada ilegal”, expresó.

Exigen a Duarte regresar lo robado

Héctor Yunes, presidente de la Comisión Anticorrupción del Senado, exigió que el Gobernador con licencia Javier Duarte no sólo sea llevado a la cárcel por los desvíos cometidos durante su Administración en Veracruz, sino que se le obligue a regresar todos los recursos que sustrajo de las arcas públicas.

En entrevista, el ex candidato del PRI a la Gubernatura veracruzana pidió aplicar la ley no sólo al ex Mandatario, sino también a su grupo de colaboradores por actuar como cómplices en los presuntos actos de corrupción.

“La demanda que tenemos no solamente es el castigo de una pena privativa de libertad, la cárcel no basta, necesitamos que devuelvan el dinero que está extraviado, que no sabemos dónde está, porque ni lo vemos en cuentas bancarias del gobierno, ni lo vemos en obra pública”, dijo.

“Que se castigue a los responsables de la quiebra de Veracruz, en todos los sentidos, y no sólo de Duarte, de todos los que tengan alguna responsabilidad, sean sus colaboradores, sean particulares, que no se detenga”.

El legislador federal priista consideró que a pesar de que Duarte solicitó licencia definitiva a su cargo, es necesario que la Cámara de Diputados le retire el fuero para que el Poder Judicial pueda emitir una orden de aprehensión en su contra.

“La Constitución tiene un procedimiento de juicio de procedencia para el caso de gobernadores que cometan delitos federales, que hay la presunción de este caso”, señaló.

“Lo que significa que tendrá que haber un juicio de procedencia para poder desaforar al Gobernador”.

Por su parte, el Presidente del Senado, Pablo Escudero, consideró que la PGR debe actuar de manera inmediata cuando se gire una orden de aprehensión contra Duarte, pero también en el caso del ex Gobernador de Sonora, Guillermo Padrés.

“Si existen las órdenes de aprehensión y dejaron que se escapara, pues me parecería un tema muy lamentable y la exigencia, sin duda, la Procuraduría General de la República, si está esa orden de aprehensión es que se detenga de manera inmediata y sin pretexto al señor Padrés y al señor Duarte”, agregó.