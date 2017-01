Slim ofrece una mejor opción que el muro de Trump

El mejor muro que puede construirse es la generación de oportunidades de empleo en México, afirmó Carlos Slim Helú, presidente honorario de América Móvil y el cuarto hombre más rico del planeta según la revista Forbes.

“Lo que es claro es, hablando de la barda, del muro, que la mejor barda son inversiones, actividad económica y oportunidades de empleo en México, ésa es la mejor barda, es decir, la gente se va porque no encuentra oportunidades, no se va a turistear”, aseveró Slim Helú durante una conferencia de prensa.

Con esa frase, uno de los hombres más ricos del mundo, enfatizó el llamado a fortalecer el mercado interno en México como una forma de enfrentar las políticas económicas y comerciales que busca impulsar el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Además dijo que Estados Unidos necesitará más mexicanos de los que actualmente hay allá, incluso para construir el muro.

“Invertirán en infraestructura, casi casi hasta la barda la van a tener que hacer los mexicanos, si no, ¿quién la va a hacer?”, cuestionó.

En conferencia, Slim dijo que el mejor muro para evitar que los mexicanos emigren es el empleo en México.

El empresario respaldó al Presidente Peña en la relación bilateral y pidió no entregarse al vecino. También sugirió leer los libros de Trump para conocerlo y no llevarse sorpresas y se congratuló por el telefonema entre Peña y el estadounidense porque “lo que es claro es que no van a poder negociar por Twitter”.

El también dueño de Grupo Carso afirmó que no se trata de descartar la inversión extranjera, sin embargo, aseveró que ésta es apenas el 15 por ciento de las inversiones en México, por lo que el 85 por ciento del total es hecha por nacionales.

Además, urgió un impulso a la inversión e infraestructura, al desarrollo urbano, así como una política fiscal y monetaria que promueva la inversión y el empleo, adecuada a los nuevos tiempos.

Slim Helú señaló que se podría hacer un programa moderno de exportaciones hacia otros países, además de Estados Unidos.

“Con una política fiscal y monetaria que impulse la inversión y el empleo. Hemos crecido mucho en el mercado externo, tenemos un superávit con Estados Unidos, pero tenemos déficit sustancial con los demás, entonces se puede hacer un programa de sustitución de exportaciones moderno, no a base de proteccionismos irracionales y encarecimiento al consumidor”, agregó.

Incluso, el magnate mexicano dijo que se debe fomentar la seguridad jurídica para fomentar no nada más el consumo, sino las inversiones internas y remarcó que se debe aplicar a cabalidad la nueva ley anticorrupción y la de transparencia, pues esto ayudará a impulsar la economía local.

“Para ello hay que fortalecer la seguridad jurídica, aplicar la nueva ley de transparencia y anticorrupción”, sentenció.

Por otra parte, añadió que la inversión extranjera siempre será bienvenida al país, pues es la forma en que se complementa la economía local.

El dueño de Telmex también se refirió al boicot impulsado por usuarios de redes sociales de no comprar productos estadounidenses, y consideró que se trata de un camino inadecuado, pues a final de cuentas las compañías no están sacando de México por completo sus inversiones y siguen siendo una fuente de empleo para los mexicanos, resaltó.

Slim convocó a mantener la unidad como mexicanos ante las circunstancias económicas y políticas que quiere imponer Donald Trump y llamó a no entregarse en las negociaciones.

El jefe de América Móvil celebró la solidaridad nacional ante los desafíos que representa el nuevo Gobierno de Estados Unidos y respaldó la posición del Presidente Enrique Peña Nieto de cancelar su reunión con Trump prevista para la próxima semana.

“No cabe duda que unidos somos más fuertes y que en estas negociaciones, que a mi me da la impresión que está más de nuestro lado que de los otros lados, tengamos una posición de fuerza, sin enojarnos pero sin entregarnos.

“Es una negociación ardua, difícil y afortunamdamente sabemos cuáles son las intenciones por parte de Estados Unidos y su Gobierno”, afirmó.

Señaló que es claro que las sociedades en el mundo han cambiado y todos los paradigmas son 180 grados diferentes.

Dijo que Trump es un “gran negociador” que plantea cambios, aunque subrayó que sus ideas representan un “regreso al pasado”.

Indicó que si Estados Unidos pone aranceles, no los va a pagar México, sino los importadores en el país del norte.

La cadena de televisión de Slim en EE.UU. arrancará en dos o tres meses

La cadena de televisión Nuestra Visión, propiedad de Carlos Slim y creada “por mexicanos y para mexicanos” en Estados Unidos, comenzará sus emisiones en unos dos o tres meses, dijo hoy el magnate mexicano en una inusitada rueda de prensa para hablar sobre el presidente Donald Trump.

“En dos o tres meses estaremos consiguiendo los aliados estratégicos”, indicó Slim en un multitudinario encuentro con periodistas en el que apeló a la unidad de México ante la negociación con Trump y a la creación de empleo nacional.

Nueva Visión será propiedad de Publicidad y Contenido Editorial, que a su vez pertenece a la empresa mexicana de telecomunicaciones América Movil, de Slim, el cuarto hombre más rico del mundo en 2016, según la revista Forbes.

En la rueda de prensa, Slim habló de su participación en The New York Times, puntualizando que llevó a cabo una “inversión financiera con tasa de interés y warrant (garantía) para convertir en acciones”, que no forma parte del consejo y que está vendiendo su parte “desde hace un buen rato”.

Asimismo, aseguró que no cree que Donald Trump ponga en peligro la libertad de prensa en Estados Unidos.

Slim anunció también que en unos pocos meses entrará en funcionamiento el gasoducto que operará en Texas, Estados Unidos, y se conectará con México.

A inicios de 2015 la empresa Carso Energy ganó dos concursos en consorcio para el transporte de gas natural a través del gasoducto Waha-Presidio y del gasoducto Waha-San Elizario, que se interconectará con una red mexicana.

Sobre el posible impacto de las políticas anunciadas por Donald Trump en sus empresas, Slim consideró que en Estados Unidos puede ser “supuestamente favorable porque dice que va a bajar el impuesto sobre la renta”, y en México “Trump no tiene nada que ver”.

El multimillonario se refirió también a la decisión tomada en marzo de 2014 por el regulador Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que ordenó a América Móvil desagregar su red local y compartir infraestructura al considerarla “agente económico preponderante”.

“Es absurdo que haya medidas en un mercado donde ya hay una clara competencia intensa y la mejor muestra son los precios. (Y muestra de esta incongruencia es) que la empresa nacional esté subsidiando a las empresas extranjeras a las que además no les hace falta que se les de estos subsidios”, consideró.

Nueva Visión, la cadena de televisión de Slim en EE.UU. contará con una “programación innovadora adaptada específicamente a la audiencia mexicana, con un contenido mexicano 100 % auténtico, incluyendo películas, noticias y deportes destacados”, señaló recientemente la propietaria de la cadena en un boletín.

A fin de promover “una experiencia única y auténtica, mostrando y celebrando el patrimonio mexicano”, contará con algunas de las películas mexicanas más emblemáticas de todos los tiempos y una biblioteca de casi 2.000 títulos.

También transmitirá noticias y novedades deportivas de Uno Tv y Claro Sports.

“Como ustedes saben, la población mexicana representa el segmento más significativo de las minorías hispanas en los Estados Unidos, por lo que creemos firmemente que Nuestra Visión” será una buena opción para la audiencia, dijo entonces Víctor Herrera, encargado de la relación con los afiliados.